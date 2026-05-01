蘋果上季收入增17%勝預期 iPhone銷售再次低於預期

蘋果（AAPL）公布第二財季業績，營收按年增長17%至1,111.8億美元，每股盈利2.01美元，收入及盈利均高於預期1,096.6億美元及1.95美元。iPhone收入按年升22%至567億美元，低於預期572.1億美元，為三個季度內第二次低於市場預期。蘋果預料本季收入將增長14%至17%，遠高於預期9.5%，股價盤後曾升逾5%。

庫克表示iPhone 17面臨「供應限制」

將於9月1日轉任蘋果行政主席的庫克表示，iPhone 17系列是蘋果「史上最受歡迎產品線」，但面臨「供應限制」。他指，iPhone上季銷售受制於先進處理器晶片的供應瓶頸，他形容供應鏈在獲取更多零件方面的靈活性稍微降低。庫克又預料記憶體成本將顯著上升，記憶體成本對業務的影響將持續擴大。

庫克指與Google合作順利 個性化Siri將如期推出

市場關注蘋果在AI業務方面的進展，庫克表示與Google合作順利，並對蘋果獨立研發的工作感到滿意。他表示蘋果團隊投入不少心力，將AI視為消費者與企業市場的巨大機會。他強調蘋果已全力以赴，個性化的 Siri 今年將如期推出。

候任行政總裁John Ternus表示，蘋果將在現有產品的藍圖上，持續增加AI方面的投資。蘋果上季研發成本增長33%至114億美元。

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毛利率勝預期 啟動千億回購 派發股息

蘋果上季毛利率達 49.3%，高於前一季的 48.2%。蘋果預計本季毛利率47.5%至48.5%之間。

蘋果上季服務收入增16%至309.8億美元，高於預期的303.9億美元。Mac收入增約6%至84億美元，高於預期的80.2億美元。iPad收入增8%至69.1億美元，高於預期的66.6億美元。穿戴式裝置、家居用品及配件收入增5%至79億美元，高於預期的77億美元。

各地區銷售方面，蘋果美洲銷售升12%至450億美元，歐洲銷售增14.7%至280.5億美元，大中華區銷售增28%至205億美元。

蘋果董事會批准額外1,000億美元股份回購計劃，並宣布派發每股27美仙股息。

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