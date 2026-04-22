蘋果庫克現身員工大會 澄清身體狀況 擬長期擔任行政主席一職

蘋果（AAPL）公布庫克（Tim Cook）將卸任行政總裁，交棒予資深硬件工程主管John Ternus。庫克周二現身員工大會，澄清其身體狀況，並預告將長期擔任蘋果行政主席一職。

強調自己「身體健康、精力充沛」

庫克周二與候任行政總裁John Ternus一同現身蘋果總部Steve Jobs Theater，就交棒安排解畫，並分享對蘋果新產品的看法。

庫克強調自己「身體健康、精力充沛」，並預告擬長期擔任行政主席這個新職位。雖然John Ternus一直被視為庫克的接班人，但庫克之前未有暗示過自己快將卸任，庫克稱自己身體健康良好，顯示他試圖釋除外界對卸任行政總裁決定的猜測，特別是關於他的身體狀況疑慮。

在員工大會上，庫克稱會盡自己所能，以需要的任何方式支援John Ternus。他表示「會隨時提供我的知識和經驗，並隨時作為一個可以交流想法的對象。」庫克又強調，蘋果始終是他最重要的優先事項，是他的「立身之本」，他無法想像沒有蘋果的生活。

期望實現「史上最佳的過渡」

被問及為何選擇於現在卸任行政總裁職位，庫克列出安排卸任的三大條件，一是公司業務須發展良好，產品路線圖須非常出色，而John Ternus須做好接任的準備。而現在這三項條件齊備，正是時候實現「史上最佳的過渡」。

庫克期望今次交棒能夠成為「教科書式接班計劃」，是世上最好的，他更希望商學院等會就此撰寫研究文章。

John Ternus在大會上表示蘋果將有一條令人難以置信的路線圖，更揚言在他整個職業生涯中，現在是蘋果建構產品及服務最令人興奮的時期。他強調蘋果將專注於設計，因為設計是蘋果所做一切的核心。

市場預計蘋果今年秋季將發布折疊屏幕iPhone，據報蘋果正開發多款家用及可穿戴設備。

庫克將於今年9月1日將行政總裁一職交棒予John Ternus，並轉任蘋果行政主席。蘋果同二收報266.17美元，跌2.52%，盤後轉升0.59%，報267.75美元。