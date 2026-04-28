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蘋果前CEO直言OpenAI已成最大威脅 憂消費者忠誠分化

商業創科
更新時間：10:55 2026-04-28 HKT
發佈時間：10:55 2026-04-28 HKT

蘋果公司早前宣布，擔任行政總裁達15年的庫克將退任，並轉任執行董事長，交棒予新任行政總裁特納斯（John Ternus）。正值蘋果高層交接之際，前蘋果行政總裁John Sculley接受外媒訪問時警告，OpenAI已成為蘋果多年來最大的競爭威脅。

值得留意的是，John Sculley曾於38歲升任百事可樂CEO，成為該公司歷史上最年輕的行政總裁，其後應蘋果創始人喬布斯之邀加入蘋果，並於1983年至1993年期間擔任蘋果CEO。

新AI設備或帶來全新體驗

據外媒報道，Sculley指蘋果正計劃推出一款可穿戴於衣服上的AI設備，可能配備鏡頭、但不設屏幕，並具備「環境感知」功能，即裝置會處於待機狀態及持續聆聽，透過耳機與用戶互動。他認為，這將為蘋果生態圈的用戶帶來全新體驗。

另一方面，前蘋果首席設計師Jony Ive則正與OpenAI合作研發自家AI驅動硬件。Sculley直言，OpenAI的崛起是自庫克15年前從喬布斯手中接棒以來，科技界發生的最重大事件。他形容，兩間公司對該設備的詮釋方式可能不同，但這種競爭態勢可能威脅蘋果長期以來的科技主導地位。

他警告，消費者忠誠度可能出現分化，因為用戶將根據個人偏好選擇產品，而非預設擁抱蘋果生態系統。

籲打造精美產品「絕不妥協」

雖然Sculley將OpenAI的崛起形容為科技行業不斷變化的「天氣系統」一部分，但他同時表示對蘋果的管理層依然充滿信心，更強調庫克任內表現出色，並認為即將接任的特納斯極具資格成為下一任領導者。

適逢蘋果步入50周年，加上AI競爭激烈，他建議公司應堅守一直以來成功的核心價值，繼續打造「精美產品、絕不妥協」。

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