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台積電曾升4%破頂 受惠基金及主動ETF投資上限放寬

股市
更新時間：11:05 2026-04-24 HKT
發佈時間：11:05 2026-04-24 HKT

台積電今早在台灣股價一度升逾4%，高見2180元新台幣的歷史新高，市值超越55.7萬億元新台幣（折合約13.84萬億港元）。台灣金管會昨日（23日）宣布，即日起放寬台股基金、主動式ETF投資單一公司股票的上限，市場相信有利更多資金流入台積電。

在美國上市的台積電ADR周四收市跌1.23%。台積電台股最新報2145元新台幣，升3.12%。

提高至最高25%

台灣金管會公佈指，因應台灣科技產業快速成長、權重股市值佔比持續攀升，放寬當地股票型基金及主動式ETF投資單一公司股票上限，由原本不得超過基金淨資產價值10%，提高至最高25%，在特定條件下可適用。

台積電在加權指數中佔比約14.3%，分析相信隨著投資上限鬆綁，基金資金配置上限10%的「天花板」被打開，台積電將成為首波受惠股。

台灣金管會去年已放寬被動式ETF單一成分股上限，從原本不得超過30%，改為可依個股在大盤中的市值權重配置，使ETF更完整複製指數表現。由於台股僅有台積電市值佔比超過30%，該措施被市場視為「台積電條款」。

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