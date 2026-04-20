3隻拆細後入通滄海遺珠 希迪摯達先後爆升 諾比侃或複製北水炒風｜星市攻略

在上一輪恒指季檢結果中，希迪智駕（3881）、摯達科技（2650）及諾比侃（2635）齊齊獲納入恒生綜合指數，但因進行「股份拆細」而未有在3月獲納入港股通。隨着希迪智駕及摯達科技分別於本月9日10日先後正式入通，截至上周五更分別累升35%及19%，市場憧憬將於周一（20日）正式入通的諾比侃也有望複製強勢。光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《星島頭條》訪問時表示，雖然該股上市以來股價「一浪高於一浪」，上方蟹貨區不明顯，但呼籲投資者仍需要審慎，並慎防今年6月禁售期屆滿的風險。

早前拆細而未有3月入通

希迪智駕、摯達科技及諾比侃同屬上市不足1年的半新股，3者分別於去年12月、10月及12月上市，且早前均因股份拆細而未有在3月獲納入港股通。隨着拆細流程已經完成，加上希迪智駕及摯達科技相繼「入通」並交出亮眼成績後，市場正密切關注諾比侃周一入通後的表現。

諾比侃主要於中國為鐵路運營及電網公司研發及銷售監測與檢測產品及解決方案，以及其他城市治理解決方案；並主要提供基於全面的AI行業模型的軟硬件一體化解決方案，用於監測、檢測和運維等用途。該股於今年2月建議股份每1股拆細為10股，並將每手買賣單位由50股改為100股；到3月11日正式拆細，以及於上周五（17日）結束拆細H股（以新及現有股票形式）並行買賣。

伍禮賢：不建議當日高追

上交所亦於上周五發公告宣佈，將諾比侃正式調入港股通名單，並於下一港股通交易日起生效，亦即周一（20日）。對於市場憧憬其股價炒上，伍禮賢指出，諾比侃2025年業績雖有增長，但幅度不算明顯，預期入通後未必會出現如希迪智駕及摯達科技般的強勁升勢。

投資策略方面，伍禮賢表示，不建議投資者於入通當日高追短炒，反而應在正式納入前佈局，若入通前夕股價出現急升即可先行獲利。他續指，該股自上市以來股價「一浪高於一浪」，上方蟹貨區不明顯，阻力較小，但建議投資者可待股價回落至20天線約55.45元及10天線約58元之間分批吸納。

留意6月迎來禁售股解禁期

至於獲利目標，他建議參考短線RSI指標，若升至70至80超買水平即可作獲利離場的參考指標；長線而言，他更呼籲投資者需要審慎，由於該股於去年12月上市，即將於今年6月迎來禁售股解禁期，強調現階段不急於買入「長揸」，宜待解禁期過後再作長線部署。

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