恒指升75點 兩萬六得而復失 阿里漲3% MINIMAX急插11% 專家指股市動力不足｜港股收市

中東局勢繼續主導市場，未來兩天美國和伊朗可能會在巴基斯坦重返談判桌，消息刺激亞洲股市跟隨美股隔晚走勢普遍重拾升勢，不過隨著內地A股轉弱和科技股升幅收窄，港股26000關再次未能企穩。恒指以全日最低位收市，收報25947點，僅升75點。大市成交2455億元；北水則轉淨流入42.22億元。

恒指隨外圍高開296點，重返26000關，升幅更曾擴大至344點，高見26216點，但其後反覆向下，最終以全日最低位收市，收報25947點，僅升75點，26000關得而復失。國指收報8718點，升46點。科指收報4911點，升59點。

AI大模型股急插 智譜挫9%

科技股走勢不一，阿里巴巴（9988）發布旗下首款AI開發工具Meoo（妙悟），該股揚3.3%，收報128.6元；騰訊（700）漲1.2%，收報499元；美團（3690）亦升1.4%，收報86.3元。惟半新股AI大模型股則散水，MINIMAX（100）瀉10.9%，收報847.5元；智譜（2513）大跌8.5%，收報867元；迅策（3317）下滑8.5%，收報312.8元。

部分晶片股走高，天數智芯（9903）拉升7.7%，收報371元；壁仞科技（6082）漲6.6%，收報38.58元；中芯國際（981）揚2.3%，收報59.3元；華虹半導體（1347）升0.2%，收報90.4元。

中國國務院提出14條舉措，健全藥價形成機制，大行花旗指，措施將讓創新藥企受惠。創新藥概念全線上漲，榮昌生物（9995）向上9.1%，收報118.3元；信達生物（1801）走高5.9%，收報91.4元；晶泰控股（2228）走高4.6%，收報10.13元；翰森製藥（3692）向上2.6%，收報39.4元。

中石油跌3%

國際油價回落，石油相關股多數下跌，中石油（857）跌3%，收報10.58元；中石化（386）跌1.7%，收報4.54元；中海油（883）下滑1.4%，收報26.22元。設備股百勤油服（2178）走低6%，收報0.234元；山東墨龍（568）挫3.4%，收報8.36元。

凌銳易主急升1.5倍

個股方面，凌銳（784）獲海普洛斯入主，每股作價0.36元，較停牌前折讓約34%，該股復牌後急升1.5倍，收報0.91元。藥捷安康（2617）折讓18%配股集資2.9億元，而股價走高1.1%，收報70.3元。另一藥股基石藥業（2616）折讓7%配股集資10.58億元，股價亦漲2.7%，收報9.9元。

現代中藥（1643）遭證監會點名股權高度集中，股價逆市瀉14.2%，收報2.59元。五一視界（6651）近日獲創始人增持1.8%公司股份。股價再大升15.2%，收報56.5元。日前股價暴漲8倍的瑋俊生物科技（660）急瀉45.2%，收報1.26元。

陳偉聰：25000點有支持 兩萬六尚有阻力

東亞證券高級投資策略師陳偉聰表示，港股主要承接市場對近日美伊新一輪會談可能達成停戰共識的樂觀態度，惟過去兩日表現已提前反映停戰的利好預期，及本身缺乏足夠強的向上動力，例如純AI股份佔比相對較低，不及美股，因此整體表現高開低走。

他續指，市場將會繼續關注中東會談的發展、油價是否顯著回落等，同時將關注焦點正逐步從地緣政治轉向中資股的基本面，特別是先前受內卷與價格戰衝擊較明顯的消費、電商及外賣平台類公司，料港股短期內維持上落市格局，恒指上試26000點有阻力，25000點有較強支持。

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1215：市場憧憬美伊戰事緩和下，恒指今早高開295點，升幅更曾擴大至344點，高見26216點，其後反覆回落，截至中午報26069點，升197點或0.76%，半日成交1,349億元。科指中午報4943點，升91點或1.88%。

友邦及「兩桶油」逆市下跌

重磅藍籌股中，阿里（9988）半日升逾4%，連同騰訊（700）升1.6%及京東（9618）升5.5%，為今日升市最主要功臣；相反，友邦（1299）逆市跌1.4%，中海油（883）及中石油（857）亦分別跌2%或2.5%，拖累大市走勢。

單計藍籌股價變幅，老鋪黃金（6181）大升6%，為表現最佳藍籌；百度（9888）及攜程（9961）亦齊升逾4%；信達生物（1801）亦升3.9%。

消息面上，老鋪黃金據報招聘駐店客服經理時，要求具備6年以上航空公司空乘工作經驗，其中3年以上乘務長崗位經驗。開源證券表示，老鋪黃金對門店銷售崗位招聘早已體現出較高門檻，正持續提升門店端服務團隊配置，不斷建設完善品牌高客服務能力。

互聯網醫療股普遍向上

板塊走勢方面，互聯網醫療股普遍向上，其中京東健康（6618）升3.7%；阿里健康（241）升3.3%，輕鬆健康（2661）亦升2.7%。

異動股中，再有「易主股」爆升。凌銳（784）宣佈股權易手，要約人海普洛斯已完成收購70.02%股權，每股作價0.2375元，較停牌前折讓34%，要約人須以同樣價錢向餘下股東提出無條件現金要約。集團又表示，擬易名為「愛生命國際集團」，股份今日復牌。

該媛開市急升122%至0.8元，其後一度漲275%至1.35元，截至中午仍升233%，報1.2元。

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0930：美國總統特朗普接受美媒採訪時稱伊朗戰事已「接近結束」，市場對戰事緩和預期升溫，美股三大指數周二全線向上，道指收市升317點或0.66%，報48535點；標指升81點或1.18%，報6967點；納指升455點或1.96%，報23639點。至於反映中概股表現的金龍指數，亦升2.35%至7016點。

油價大跌8% Nvidia十日飆18%

國際油價回落，紐約期油周二大跌近8%，收報91.28美元；布蘭特期油亦跌4.6%，收報94.79美元。現貨金價則向上，周二升逾2%至4,840.73美元。美股焦點中，在納指十連升下，英偉達（Nvidia，NVDA）10日亦累升超過18%，市值增加7,615億美元，周二收報196.51元，升3.8%。此外，Meta（META）承諾與博通（AVGO）合作打造1吉瓦定製芯片，兩者盤後分別升0.5%及3.2%。

阿里開市升4% 京東漲6%

港股方面，恒指今早高開295點，報26168點。科網股紛紛向上，阿里巴巴（9988）開市升4%；騰訊（700）升1.4%；美團（3690）升1.1%；小米（1810）升1%；京東（9618）大升6%；百度（9888）亦升4.9%。

藥捷安康折讓18%配股

不過，市場「抽水」消息漸多。藥捷安康（2617）擬配售508.5萬股，集資2.9億元，相當於經擴大已發行H股1.65%及已發行股份1.26%，每股配售價57.03元，較上日收市價69.55元折讓18%。該股開市報67.5元，跌近3%。

基石藥業折讓7配股

同時，基石藥業（2616）擬配售1.18億股，集資10.58億元，相當於經擴大已發行股本的7.4%，每股配售價8.97元，較上日收市價9.64元折讓7%。該股開市報9.6元，跌0.4%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股20.16億元，泡泡瑪特（9992）、中海油（883）及中芯（981）分別獲淨買入4.12億元、2.57億元及6,703萬元；而盈富基金（2800）、中移動（941）及阿里（9988）則分別遭淨賣出31.61億元、5.82億元及4.28億元。