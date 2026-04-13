勝宏科技招股 入場費逾2.1萬 較A股折讓近37% 引入多名基投

人工智能及高性能計算PCB產品供應商勝宏科技（2476）由今日（13日）起至周四（16日）招股，擬發行8,334.8萬股H股，一成香港公開發售，招股價將不超過209.88元，集資最多174.9億元，每手100股，入場費21,199.67元，預期4月21日正式掛牌，摩通、中信建投國際及廣發證券為聯席保薦人。該股已在內地上市，勝宏科技A股（300476）上周五收報289.77元人民幣，折合約332.41港元，即其H股最高招股價折讓近37%。

基投認購金額近10億美元

值得留意的是，勝宏科技引入多名基石投資者，其中包括CPE Rosewood、Janchor Fund、Yunfeng Capital的New Alternative和New Golden Future Limited、Deliante、大族數控（3200）旗下香港麥遜、MSIP、Foresight、HHLRA、Pinpoint、陽光人壽、Tanwan（9890） 、博裕旗下Tropical Terrain Limited、涌容資產管理、惠州惠聯、HK Greenwoods、博時國際、Cloudview、信銀投資、大灣區共同家園投資的Mega Prime和Poly Platinum、Golden K2 Falcon、Infore Capital、Metazone、MY.Alpha、Ovata Capital、SR Wealth、Ruihua Investment、天弘基金、名創優品集團主席葉國富、奇點資產、光大理財、Jump Trading、魯花道生、Mirae Asset、盤京基金、WSOF、Black Dragon、華勤新加坡，認購金額合共9.9675億美元。

市場份額位居全球第一

招股書顯示，勝宏科技是先進的人工智能及高性能計算印刷電路板（PCB）產品主要供應商之一，專注於高階高密度互連（HDI）、高多層印刷電路板（MLPCB）的研發、生產和銷售。

根據弗若斯特沙利文的資料，以2025年上半年人工智能及高性能算力PCB收入規模計，集團以13.8%的市場份額位居全球第一；核心應用涵蓋AI算力卡、服務器、AI服務器、數據中心交換機及通用基板等關鍵設備。

招股書又指，集團具備生產100層以上高多層PCB製造能力，是全球首批實現6階24層HDI產品大規模生產，以及10階30層HDI與16層任意互聯（Any-layer）HDI技術能力的企業，進一步鞏固其行業領先地位。產品廣泛應用於人工智能、新能源汽車、高速網絡通信等高增長領域，助推中國高端PCB產業發展。

擁700多名客戶 5大客佔收入一半

客戶方面，包括全球AI技術解決方案供應商、大型雲服務供應商、數據中心設備OEM、服務器品牌商、一線電動汽車公司和汽車電子產品供應商、知名智能終端品牌、主要醫療設備製造商等。於往績記錄期間，擁有700多名客戶，其中2023年、2024年及2025年對五大客戶銷售額分別為21.46億元（人民幣，下同）、26.9億元和98.48億元，分別佔總收入27.1%、25.1%和51%。

業績則顯示，集團去年收入錄192.92億元，按年增79.8%；公司擁有人應佔年度溢利錄43.12億元，按年增273.5%。

至於是次集資所得款項淨額，約74%預期用於擴展在中國內地的生產，包括購買智能製造設備並進一步將製造流程自動化，以進一步提高生產效率並擴大市場份額；約7%用於購買mSAP製造設備及其他機器的智能製造設備，以進一步多樣化產品組合，保持在先進PCB技術領域的競爭優勢；約9%用於研發活動，通過專注於先進產品加強在廣泛領域的核心技術能力；以及約10%用作營運資金及一般公司用途。