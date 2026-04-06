內地汽車市場內卷　何小鵬：10萬元以下的車不會碰 聚焦智能化產品

對於內地汽車市場競爭白熱化，小鵬集團（9868）董事長兼首席執行官何小鵬表示，該公司要做智能化汽車，參與良性競爭，而不是單純做一個便宜的車，「比如10萬元（人民幣、下同）以下的車不會碰。」吉利汽車（0175）母公司吉利集團董事長李書福上周接受外電訪問時，亦形容產能過剩的問題「非常嚴重」。

何小鵬對內地傳媒表示，做便宜的、低利潤的車並沒有價值。基於這一理念，該公司製造的所有車都必須智能化、有差異化。他認為，汽車是一個很長線的馬拉松，是超大規模的行業，全球絕大部分汽車公司很難做兩三款車便成功。他續稱，「現在的汽車公司都不是一個好的商業模式，而是非常內卷的模式。雖然車企都追求高質量發展，不想內卷，但是最近幾年我們發現，以汽車硬件來說，就不是一個特別好的商業模式。」

何小鵬預計於2030年只剩下5家有規模的中國車企



對於汽車市場競爭，何小鵬指出，到了2030年，內地車市只會剩下5家有規模的中國車企還在活動，其他車企規模屆時可能較小。不過，他認為幾家造車新勢力的故事，還會延續好多年，比大眾想像的要長。

早前小鵬汽車宣布改名為小鵬集團，何小鵬解釋到，公司需要在汽車業務之上進行疊加，面向新的全球物理AI，包括機器人、Robotaxi、飛行汽車、完全自動駕駛等領域。換言之，要從汽車公司銳變成科技公司。

另一方面，李書福日前接受彭博訪問時表示，汽車業界建設太多工廠，全球汽車產能過剩問題「非常嚴重。」他又說，17間中國汽車公司正在搶佔市場，但這些公司均是沒有錢賺或賺很少錢。

國家反內卷有助改善行業利潤

內地第一財經引述乘聯分會秘書長崔東樹表示，結合前幾年的利潤率下行趨勢來看，近期汽車行業利潤下滑幅度仍較大。由於不造電池，主流車企盈利壓力仍將增加。不過，隨著國家反內卷工作持續推進，對改善行業利潤的效果，將逐步體現。

數據顯示，2026年1至2月內地汽車行業收入1.48萬億元，同比降0.9%；成本1.31萬億元，增0.2%；利潤435億元，同比降30%；汽車行業利潤率2.9%，相對於下游工業企業平均5.8%的利潤率，汽車行業的盈利能力仍屬偏低。