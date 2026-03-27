龍湖全年純利跌90%不派息 料今年業績將觸底 整體內房止跌回穩

龍湖集團（960）去年全年純利10.22億元（人民幣，下同），按年下跌90.2%，每股基本盈利15分，不派末期息，2024年派末期息0.1元。

期內收入約973.09億元，按年跌23.7%，其中地產開發業務收入705.4億元，營運業務收入為141.9億元，服務業務收入125.8億元；營運及服務業務收入合計為267.7億元，佔總營業收入27.5%。

市場跌幅有望大幅收窄

龍湖董事會主席兼首席執行官陳序平於業績會上表示，內房行業經歷五年深度調整，新房開工量較最高峰值下降七成、新房成交量下降五成，二手房價格回調近四成，調整幅度相當大，加上穩樓市政策持續加碼，最新數據顯示今年首季熱點城市二手房成交量已現回穩，部分區位優越的改善型新房項目出現熱銷，預期今年整個房地產市場可望大幅收窄跌幅，實現止跌回穩。

龍湖主席兼首席執行官陳序平預期，今年整個內房市場可望大幅收窄跌幅，實現止跌回穩。

負債減少 力爭今年實現100億經營現金流

截至2025年底，龍湖綜合借貸總額為1,528.1億元，較前一年末下降235.1億元；在手現金為292.0億元。陳序平表示，龍湖自2022年下半年起主動降負債，三年半累計壓降有息負債約600億元，供應鏈融資已清零，連續三年經營現金流為正，今年公司的開發業務仍將聚焦存貨去化與存量資產激活，輔以少數優中選優的增量投資；集團層面以經營性現金流驅動增長，力爭全年實現50至100億元經營現金流，並繼續以經營性物業貸置換短期融資。

今年將還清境內債

他還說，今年公司信用融資到期僅60億元，較去年220億元大幅減少，同時將於2026年底全部還清所有境內債，僅餘少量海外銀團及美元債於2027至2029年有序兌付，將會繼續將債務安全作為首要發展策略。

預期營運及服務業務利潤增長逾10%

陳序平強調，預期今年公司營運及服務業務利潤增長超過10%，邁向百億元規模，並估計最遲至2028年，公司營運及服務收入將超過地產開發收入，此舉標誌著公司的債務結構徹底完成轉型。

系統性修復利潤模式開啟

去年核心稅後利潤率為負2.4%，核心權益後利潤率為負1.7%。龍湖執行董事兼首席財務官趙軼表示，去年公司出現首次核心權益虧損，主要受地產開發市場量價持續下行大環境的影響，開發業務銷售毛利率明顯承壓，預期此壓力將在2025至2026年結算周期集中體現。他續指，由於龍湖已成功度過2025年債務高峰期，加上系統性修復利潤模式開啟，即開發業務逐步減虧，營運及服務業務維持穩健兩位數的增長，預計公司的業績將於2025至2026年觸底，2027年起恢復增長。

拿地嚴守投資刻度與紀律

談及未來的拿地模式，龍湖執行董事兼地產開發航道總經理張旭忠表示，龍湖將始終堅持財務安全第一，內部明確「保兌付」優先級高於新增投資，去年全年龍湖在上海、深圳、成都、蘇州、重慶等核心城市獲取7幅優質土地，總建面38萬平方米，新增貨值約82億元，截至2025年底，總土儲逾2200萬平方米，貨值超過2000億元，其中一二線城市土儲比例超過七成，未來將繼續嚴守投資刻度與紀律。此外，公司亦會重點關注未開發的土地及換地機會，盤活存量結構，並根據市場動態保持彈性供貨節奏，確保每一筆投資都切實轉化為公司價值。