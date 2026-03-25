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停火現曙光 現貨金曾上4600美元 華爾街名家大膽斷言：金價上望11400美元

股市
更新時間：16:12 2026-03-25 HKT
發佈時間：11:20 2026-03-25 HKT

據報美國正推動以外交談判，終結對伊朗戰事。現貨金價今早一度重上4600美元水平，最新升約1.5%，報每盎司4545美元，紐約期金逾3%，報4580美元。現貨銀則升約2.8%至每盎司73.2美元。有知名市場人士大膽預測，金價經歷今輪回調後，將重拾升軌，並反彈至11400美元。

 

據彭博報道，美國總統特朗普表示，伊朗已拿出一份展示談判誠意的「禮物」，並指出這與霍爾木茲海峽的能源運輸有關。而據Axios報道，最早可能於周四舉行高級別和平會談，但仍在等待德黑蘭的回應。

今次中東衝突導致能源價格高企，加劇通脹升溫，導致市場預期美國聯儲局將推遲減息步伐，甚至加息，因而不利沒有派息的貴金屬表現。另外最近幾個星期，全球股市及債市下跌，也迫使投資者拋售黃金頭寸套現，進一步加劇了金價的下跌。

料重演08年 3年彈178%

華爾街著名經濟學家、歐洲太平洋資本（Euro Pacific Capital）行政總裁兼首席全球策略師Peter Schiff認為，黃金早前的拋售是在重演「2008年金融危機」的劇本，並大膽預測黃金將反彈至11400美元。

他在社交媒體發帖表示，2008年全球金融危機爆發初期，金價暴跌32%，約佔之前牛市漲幅的40%。觸底反彈後，金價在其後3年飆升了178%。

他表示，早前金價一度跌至4100美元附近，自今年1月每盎司5608美元高位下跌27%，與2008年跌幅相若。如果金價重演當年走勢，再次從低點反彈178%，金價將達到11400美元。

Schiff認為，若戰爭快將結束，對黃金來說是負面的，但不足以抵銷所有利好因素。「政府仍然需要支付補充武器和重建被毀區域的費用。因此，與從未發生過戰爭的情況相比，財政赤字和通脹將會更高。」

新債王：非常好時機買金

有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）接受CNBC訪問時表示，市場正處於對金價一個「重新評估」的階段，認為目前是非常好的時機去買入黃金及和大宗商品。他指，金價早前升穿5500美元，超過了他去年提出預測，目前金價回調已使黃金回到可持續的估值水平。

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