商湯去年經調整淨虧損收窄54.3% 收入50億創新高 下半年EBITDA首度轉正

商湯（020）公布2025年度業績，經調整淨虧損收窄54.3%至19.56億元（人民幣，下同）；全年淨虧損17.66億元，大幅收窄58.6%；總收入50.15億元，按年增長32.9%，為近三年最快增速。每股基本虧損5分，不派末期息。值得注意的是，2025下半年EBITDA達3.76億元，為上市後首次轉正。

生成式AI收入增51% 視覺AI收入增3.4%

生成式AI收入由2024年的24.04億元增長至36.3億元，增幅達51%，主要受惠市場對生成式AI模型訓練、微調及推理的需求爆發性增長。視覺AI收入10.83億元，按年增長3.4%，受惠國內需求回升及海外市場持續增長。X創新業務收入3.02億元，按年跌5.9%，主要由於智能駕駛業務於2025年8月脫離綜合財務報表。

研發開支減8.6% 毛利率41%

全年毛利20.56億元，按年增長27%，毛利率41%，輕微下降1.9個百分點，主要由於AIDC相關業務增加。研發開支37.75億元，按年減少8.6%，主要由於僱員福利開支減少，並被服務器運營和雲服務費用增加部分抵銷；銷售開支及行政開支亦分別減少13.1%及16.2%。

公司：從技術投入期邁向爆發增長期

集團表示，依託「1+X」戰略下的組織重塑與生態協同，正以更輕盈、更敏捷的姿態，率先佔據Agent原生與物理AI時代的關鍵戰略地位。

展望2026：聚焦多模態與國產化 打造Agent原生入口

展望2026年，商湯表示將堅持原生多模態路線，確立融合原生多模態大模型、空間智能領域的全球領軍地位；利用原生多模態能力打造Agent原生時代入口，深耕泛辦公、教育、營銷等垂直賽道；極致優化單位智能成本，全力推動國產化，讓極致性價比成為產品核心競爭壁壘；視覺AI方面，將推動業務規模化擴張，堅持海內外雙引擎發力；持續釋放生態價值，兌現「1+X」戰略紅利。集團預告第二季度將推出全新基礎模型，實現效能與性價比的倍數級躍升。

