老鋪黃金去年多賺2.3倍增派息 料今年首季凈利潤逾36億 恪守高端品牌定位

老鋪黃金（6181）公布全年業績，純利48.68億元（人民幣，下同），按年勁升2.3倍；每股基本盈利28.35元，按年升近兩倍；末期息派11.95元，增長88.19%；收入273.03億元，按年增長2.21倍。該公司指，集團品牌影響力持續擴大形成的市場絕對優勢，帶來線上線下店舖整體營收的大幅增長，並印證老鋪黃金消費者與 國際奢侈品牌人群高度重合，驗證品牌的高端定位。

年內新增10家門店

老鋪黃金指，年內新增集團新增10家門店、優化及擴容9家門店，截至去年底止，集團在16個城市共開設45家自營門店，全部位於包括6家SKP系和12家萬象城系在內的具有嚴格准入要求的34家知名商業中心。該集團續指，去年十月在上海恒隆廣場店啟幕， 標誌集團已完成國內十大頭部商業中心的入駐。

毛利率曾受金價影響 末季重上40%

該集團指，年內黃金價格持續上揚並在個別時間段呈現急速直線上升，期內集團毛利率較以往略有下滑至約37.6%，但在去年10月第三次調價後，毛利率重回到40%以上，而毛利率的短期波動並未影響集團收益。

推動品牌國際化及全球化

展望未來，該集團稱，將始終恪守品牌定位，不斷擴大品牌市場勢能，持續產品原創設計研發和工藝革新，推進產品持續升級迭代，致力「品牌國際化和市場全球化」的市場戰略，打造具有超強競爭力的世界黃金珠寶第一品牌，並對未來增長前景充滿信心。

今年首季收入指引達200億

同時，集團公布，料至今年3月底止第一季度的初步估算財務數據，期內將實現銷售業績約190億至200億元、收入約165億至175億元，以及淨利潤約36億至38億元。