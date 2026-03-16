恒指低開高走 半日升290點 小米及比亞迪漲逾半成 存儲相關股熱炒｜港股開市

1215：恒指今早低開29點後，雖然跌幅一度擴大至148點，低見25317點，其後低位回升，截至中午更以近半日高位收市，報25756點，升290點或1.14%，半日成交1,434億元。科指方面，中午收報5089點，升111點或2.24%。

重磅藍籌股中，騰訊（700）及小米（1810）半日分別升2.7%及5%，連同比亞迪（1211）升5.7%，為三大貢獻恒指升幅股份；相反，資源股受壓，中海油（883）及紫金（2899）分別跌2.3%及4.2%，中國宏橋（1378）亦跌3.5%。

小米新一代SU7周四正式上市

消息面上，小米汽車宣佈新一代SU7將於周四（19日）晚上7時正式上市，目前已開啓小訂，預售價為22.99萬至30.99萬人民幣。另一方面，比二迪旗下巴西工廠據報已獲得10萬輛面向阿根廷和墨西哥的出口訂單，兩地各佔5萬輛，其位於巴伊亞州東北部的卡馬薩里（Camaçari）工廠年產能為15萬輛，亦計劃分階段擴產至60萬輛。

板塊動向方面，存儲及半導體相關股急升，其中兆易創新（3986）升逾一成；華虹半導體（1347）升逾5%；瀾起科技（6809）升逾3%；英諾賽科（2577）則升2.3%。

研究機構Counterpoint Research報告顯示，受供需持續失衡影響，全球DRAM及NAND閃存價格在農曆新年前後大幅上漲，多款產品價格環比漲幅逾130%，並預測供應短缺局面將至少持續至2027年下半年。

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0930：國際形勢仍未明朗，一方面美國增兵伊朗，另一方面中美官員昨日在法國開展新一輪經貿談判，或為兩國元首會晤鋪路。此外，美國總統特朗普表示，已要求7個嚴重依賴中東石油的國家加入一個聯盟，以維護霍爾木茲海峽的安全；又指正與伊朗方面對話 ，但認為他們還沒有做好準備，「我不知道我是否想與伊朗達成協議」。有分析指出，在戰火下恒指或下試25000點、接近被稱為牛熊分界線的250天平均線，如果跌穿將繼續尋底，因此能否穩守這一關鍵水平備受關注。

國際油價今早衝高回落，其中布蘭特原油期貨一度漲逾3%，其後轉跌，暫報103.11美元，跌約0.03%；WTI原油期貨主連亦曾升近3%，暫跌約0.9%至95.96美元。現貨金價亦輕微向下，暫報5,017美元，跌約0.03%。

港股方面，恒指今早開報25436點，跌29點或0.12%。科網股普遍向上，騰訊（700）和阿里巴巴（9988）將於本周派成績表，股價分別升0.6%及0.3%；美團（3690）升1.25%；京東（9618）升1.28%；小米（1810）亦升0.6%。藍籌股中，新東方（9901）開市更升逾3%，為表現最佳藍籌；中海油（883）及中石油（857）則分別跌0.4%及0.09%。

MINIMAX成已商業化公司

個股消息中，MINIMAX（100）公布截至去年底止年度收入達到已商業化公司的收入門檻，即2.5億元，並已獲聯交所批准，公司將被視為已商業化公司，同時股份簡稱將不再印有「P」標記；該股開市報1028元，升1.8％，同業智譜（2513）亦升逾2.8%至545元。

此外，耀才（1428）今早停牌，該股上周五升近34%至9.27元。

曾永堅：港股恐下試25000點

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，海峽區域尚未出現正式解封及戰火緩和的跡象，地緣政治衝突將直接推動油價走高，同時歐美市場還受信貸危機相關問題的持續影響，多重利空交織下，全球主要股市短期內均面臨拋售壓力，料港股將下試25000點關口。他續指，大型科技股業績表現雖會對個股形成一定帶動，但若美伊之間未能出現積極跡象，業績消息仍難以抗衡大趨勢，不排除將繼續保持下行方向。

郭思治：中東局勢和油價凌駕一切

香港股票分析師協會副主席郭思治形容，現時中東局勢和油價表現凌駕一切，包括中美經貿會談，坦言現時難以估計本港後市走勢，但恒指250天線，即25000點為重要的防守位置。若跌穿該水平，港股大市將會繼續尋底。不過，如果美伊進行談判，恒指有望反彈至26000或以上，因為港股原本處於上升趨勢，而油價或會回落至每桶70或80美元。他又深信美伊會通過談判平息戰事，但未知「要捱幾耐」。

展望本周，中國今日將披露最新的「三頭馬車」數據；美國周三則出爐生產者物價指數（PPI）。同時，多國舉行議息會議，美國聯儲局及日本央行分別將於當地周三和周四公布議息結果，現時市場大多預計美聯儲是次會按兵不動。此外，長和（001）、友邦保險（1299）等大型藍籌股亦即將放榜。

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