置富產業去年可分派收益持平 末期分派減3% 今年續租租金跌幅料收窄

置富產業信託（778）公布，去年可供分派收益7.23億元，按年跌0.07%；每基金單位末期分派16.81仙，減少3.2%。行政總裁趙宇表示，宏觀環境趨於穩定，經營條件已變得更為有利，2025年下半年本港大部分零售行業表現已見改善，預期今年續租租金跌幅有望收窄，惟地產代理、超市等行業仍面臨經營挑戰，過去兩年租金調整率跌幅較其他行業顯著。

優先維持高出租率

期內該集團錄得收益16.82億元，按年跌3.7%，物業收入淨額11.88億元，減少5.2%。趙宇指，該集團以維持高出租率及留住優質租戶為優先考慮，目前租戶續租率高達83%，截至去年底，整體出租率上升至95.8%，按年增加0.8個百分點。

零售業「內卷」明顯

針對零售市場「內卷」問題，趙宇表示，目前內卷對租戶的影響更為明顯，將從吸引人流入手應對，包括聯合不同行業租戶在不同季節推出快閃店等活動，並通過社交平台發放優惠及宣傳，以多維度為商戶引流。

將與兩超市洽租約 或調整面積

趙宇指出，當前樓市已現回暖跡象，隨著市場復甦，望續約時租金負增長狀態得以扭轉。她續指，今年尚有兩個超市租約到期，正積極商談租約，不排除對租賃面積進行調整，進一步提升整體收益，而近期香港零售市場已錄得增長，尤其是超市板塊，為談判帶來積極影響。

置富產業在今年6月將債務到期，趙宇表示，現在債務水平較為健康，若後續市場利率進一步下行，將把握機會，考慮開展收購業務，進一步提升股東回報。