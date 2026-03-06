逾兩成上市公司女性董事比例達30% 唐家成：性別多元價值已獲市場認可

港交所（388）舉行敲鑼儀式慶祝2026年國際婦女節，港交所主席唐家成表示，港交所禁止上市公司設立「單一性別董事會」，市場對此給予積極回應，企業近乎全面遵從，逾兩成上市公司的女性董事佔比至少30%，印證性別多元的商業價值，並已得到投資者、企業與市場的普遍認可。

唐家成指出，對性別多元的承諾是一個持續的過程，對於如何確保在市場中發揮性別多元的最大潛力，以及加強女性人才的晉升途徑，認為此只能透過持續的社會對話，才能解決。

陳翊庭欣賞唐家成領導特質

在討論環節中，主持問及各人最欣賞的領導特質和領導者。港交所行政總裁陳翊庭表示，唐家成是一個好的例子，以及欣賞其正面的態度，稱現時正身處一個「每日醒來都不知道會看到什麼新聞的世界，一切亂成一團」，而作為領導者，需確保周圍的人都能感受到平靜，而她從唐家成身上學習到正面的心態。

婦女基金會董事呻近年募款艱難

富達亞太區（日本除外）總裁Damien Mooney表示，作為婦女基金會的董事會成員之一，個人憂慮在過去數年，看到一些企業開始撤回其承諾。他指出，是次國際婦女節午餐會上，參與的人數減少，而今年的募款情況是有史以來最艱難的一年。

麥當勞逾四成GenZ員工 領導者應不論性別國籍

花旗香港區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉認為，有很好的女性行政總裁人脈網絡，彼此互相支持，將能幫助吸引更多人才來港，而香港擁有諸多便利條件。香港麥當勞行政總裁黎韋詩相信，真正的領導者會不論性別、國籍等因素，為下屬提供能夠挑戰、成長的空間，又透露公司有約1.8萬個員工，當中約8000人為Z世代。