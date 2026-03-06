美伊戰爭或拖長 股市震盪持續｜古天后

3月6日，大致天晴，日間乾燥。中東石油供應憂慮持續，據報特朗普為美伊戰爭持續至少100日作準備，加上美國債息連升4日，美股周四受壓，道指低開212點後，跌幅擴大至最多1162點，最低報47577，收市報47954點，跌784點或1.61%；標指跟納指盤中曾跌逾1%， 收市幅收窄至38點或0.56%，報6830；納指收市跌58點或0.26%，報22748。

重磅股中，微軟及亞馬遜股價收市分別倒升1.4%和1%，Nvidia盤中曾跌2.8%，收市靠穩，蘋果及Alphabet跌0.9%和0.7%。晶片商博通(Broadcom)唱好人工智能(AI)晶片銷售前景，股價逆市升4.8%。高盛跌3.7%，為跌幅最大道指成份股，Caterpillar及沃爾瑪回吐3.5%；Salesforce反彈4.3%，為表現最強道指成份股。散戶恐慌情緒減退，甚至唔見得有恐慌，反而近日沽美股波動，繼續密密掃貨。

打仗愈耐 環球經濟愈傷

城堡證券(Citadel Securities)指出，個人投資者於2月吸納美股金額，為2021年迷因股狂潮以來最多，亦係歷來第五高紀錄，散戶似乎未有理會中東局勢不斷惡化及軟件股遭洗倉。就業數據整體表現優於預期，美國10年期債息曾揚6.8個基點，至4.151厘；對息口較敏感嘅兩年期債息升5.6個基點，至3.599厘。美滙指數一度升0.65%，至99.41；日圓跌0.5%，至157.86兌每美元。里士滿聯儲銀行總裁Tom Barkin於彭博電視訪問中指出，聯儲局如何應對伊朗戰爭對美國經濟影響，將取決於衝突會持續多久，提到汽油價格上升將帶來通脹。其實場仗打得愈耐，對環球經濟傷害愈大。

早已預期本周喺中東局勢仍未明朗下，環球股市將繼續動盪，港股昨日高開334點，升幅一度擴大至487點，曾見25736，完全回補周三所遺下嘅下跌裂口25470-25727，可惜回補裂口後，大市隨即掉頭，中午收市升幅已削逾半，午後更一度倒跌12點，低見25236，收市保住71點升幅，報收25321。但國指及科指分別跌32點及33點，分別報收8451及4796。雖然有消息指伊朗有意跟美國談判，但其後有消息指特朗普已為伊朗戰爭或持續逾100日作準備，令美股昨晚再受壓，道指低開低走，一度跌逾千點，標指跟納指曾跌逾1%，不過尾市標指跟納指收復大部份失地，而道指仍跌784點。港股夜期時段再度考驗25000大關，ADR跌穿25300水平，今早黑期於25200水平附近徘徊，港股今早跟外圍反彈，暫時反彈阻力為25600/25700，至於下方25000有一定支持。

穿250日線反成低吸機會

油價暫時未有進一步上升，市場對掉頭加息憂慮略為降溫，但一旦美伊戰爭持續，油價高企最終亦會拉高通脹，拖慢央行減息步伐，對股市屬利淡。港股仍有機會考驗250日線即25000水平，甚至借勢跌穿25000往下考驗24800/24600水平，不僅順勢回收牛證重貨，亦借此完成本月波幅。不過於牛市中略為跌穿250日線經常發生，即使恒指跌穿25000，但只要於幾個交易日內收復失地，並開始築底，港股中線牛市格局未改，而處於牛市二期之中，偶爾考驗250日線，反而係低吸優質股機會。

古天后