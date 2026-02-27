Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

信置中期基礎溢利22億 收入增長35% 黃永光對前景樂觀：樓市將可延續動力

股市
更新時間：17:39 2026-02-27 HKT
發佈時間：17:39 2026-02-27 HKT

信和置業（00083）公布截至去年12月底止中期業績，期內純利15.33億元，按年跌15.8%。若撇除投資物業公平值變動影響，基礎溢利為22.2億元，按年微跌0.9%；每股基礎盈利0.24元。集團維持派發中期股息0.15元。

受惠物業銷售增長，集團中期收入按年升34.5%至51.85億元。回顧期內銷售表現，於2025年7月至今年2月13日期間，集團共售出2325個單位，應佔單位為1052個，主要受惠於市場對凱柏峰、柏瓏III及柏景峰等項目反應理想。

展望未來，集團有多個新項目可供推售，包括位於將軍澳的海瑅灣，項目已獲發預售樓花同意書。此外，集團預期將於今年內獲發土瓜灣榮光街╱崇安街發展項目的預售樓花同意書，實際推售時間將視乎獲批進度及市況而定。

信和置業主席黃永光表示，在市場預期利率進一步下調，以及旅遊業穩健復甦的帶動下，集團對整體前景依然樂觀，並預期住宅市場將可延續動力。集團將一如既往秉持審慎理財原則，致力提升營運效率和生產力。

租金收益按年跌2.3% 酒店業務受惠旅遊復甦

土地儲備方面，過去六個月集團購入兩幅分別位於屯門及佐敦谷的住宅地皮。截至去年底，集團在中國內地、香港、新加坡及澳洲悉尼擁有土地儲備，應佔樓面面積約1880萬平方呎。

租賃業務方面，信置中期應佔總租金收益為17.1億元，按年跌2.3%，主要由於去年初零售市道疲軟，對續租租金構成壓力。不過零售市場其後逐步改善，投資物業組合整體出租率達89.5%。期內淨租金收益為13.56億元，按年跌1.5%。

酒店業務表現則見回暖，中期酒店收入8.2億元，按年升約3.5%；經營溢利2.89億元，按年升約10.7%。受惠旅遊業復甦及審慎成本管理，期內集團旗下香港各酒店的業務表現均錄得增長。

手持現金532億 淨現金514億

截至去年底，信置擁有現金及銀行存款約532億元，扣除借貸總額17.99億元後，淨現金約514億元，財務狀況穩健。借貸總額中有46.2%須於一年內償還，其餘則於四至五年內到期。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
6小時前
石湖風下周或襲港？
石湖風下周襲港？若達一條件或現身 可致狂風暴雨 最高風速達過百公里
社會
3小時前
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
生活百科
2026-02-26 13:25 HKT
堅尼地城臨海新地標KENNEDY BAY海嵎即將登場 3分鐘接駁港鐵 坐擁中西區名校網
地產資訊
6小時前
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
翁靜晶憶曾目擊徐少強偷食 雪梨無悔昔日戀情 爆《A計劃》黃曼凝去向：佢嫁咗我前未婚夫
影視圈
4小時前
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
抱怨阿媽獅子開大口收家用 網上流傳按月薪百份比上繳 網民因一事反對轟不公平｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
消防員涉趁女網友醉酒強姦 陪審團裁定強姦罪成 3.30求情及判刑
01:37
消防員涉趁女網友醉酒強姦 陪審團裁定強姦罪成 3.30求情及判刑
社會
7小時前
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
生活百科
2026-02-26 15:46 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
2026-02-25 19:30 HKT