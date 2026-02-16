Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

至少5間上市公司轉用「替代門檻」 公眾持股量較低 業界憂加劇股權集中

更新時間：10:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：10:00 2026-02-16 HKT

持續公眾持股量規定的修訂自今年1月1日生效，除了現行一般的25%公眾持股量要求外，上市公司將可選用最新的替代門檻， 即是公眾持股量不低於已發行股份總數的10%，而公眾持股市值不少於10億元。據統計，截至上周五（13日）收市，至少5間上市公司已改為替代門檻。新規實施後，上市公司固然更易以回購支撐股價，但亦有貨源歸邊、股價較易被操控的風險。港交所回應指，會密切監察市場情況。

冀增資本管理活動靈活性

截至本月8日，據本報統計，藍月亮（6993）、FIT HON TENG（6088）、新鴻基公司（086）、德銀天下（2418）及徽商銀行 （3698）等至少五家上市公司已相繼轉用替代門檻，即是公眾持股量較一般上市公司更低。至於轉換理由主要是日後進行資本管理活動（包括股本變動 、股份回購）時有更大靈活性。

另外，按照新規定，上市公司須執行新的定期匯報公眾持股量規定，並要求公眾持股量不足的上市公司，要承擔額外披露責任，以及遭限制進行公司行動，以提升市場透明度和鼓勵發行人及時恢復公眾持股量。

有投資者關注上市公司轉用替代門檻後，會否影響股份流動性以至出現股權集中等問題。據統計，自轉換門檻日計起，截至上周五收市相關公司的股價波動，介乎跌12.4%至升8.8%之間，暫時未見有急速大起大落的情況。

截至上周五收市相關公司的股價波動，介乎跌12.4%至升8.8%之間。

有機會提高貨源歸邊可能

獨立股評人陸秉鈞表示，據了解，不少上市公司管理層原本願意以真金白銀回購股份以穩定股價，惟以往受制於25%公眾持股規定，往往無法執行，形成「不回購即下跌」的惡性循環。港交所新增的替代門檻規定，有助回應這類公司的市場需求。

陸秉鈞提醒，轉用替代門檻可能加劇股權高度集中的問題，儘管每月披露可提升透明度，讓市場監察大股東會否進一步「乾涸」流動性，然而披露本身存在滯後，且若核心持股人透過多層名義持有人（Nominees）隱藏身份，僅靠持股比例披露並不足以杜絕股權集中所衍生的操縱股價風險。整體來說，新規定有機會提高貨源歸邊的可能性。他補充說，雖然證監會設有「股權高度集中公告」機制，但為加強監管，仍建議港交所於上市公司改用替代門檻後，加強對中央結算系統（CCASS）持倉集中度的實時監控，而非只依賴公司自行申報百分比。

港交所：密切監察市場

從事投行工作的澳洲會計師公會大中華區分會副會長梁祐庭回覆查詢時則指出，現時市場的初步反應普遍認為，相關措施有助提高靈活性及資訊透明度，惟新制度屬推行的初期階段，長遠效果仍需進一步驗證。

另外，港交所回應本報查詢時亦指出，會密切監察市場情況，確保有穩健的投資者保障水平。

