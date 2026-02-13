美突撤回協助中國軍事企業名單 涉阿里百度等 分析師對美國政府意圖感困惑

外電報道，特朗普政府阿里巴巴（9988）、百度（9888）、比亞迪（1211）等多家中國企業，本港時間周五（13日）晚上被新增列入被指控為中國軍方提供援助的企業名單「第1260H條清單」，不過該名單公布不久突然被撤回。有分析師對美國政府的意圖感到困惑，表示如果名單重新發布，這將是在美國總統特朗普預計4月訪華、與國家主席習近平會面前的一次力量展示。

阿里巴巴美股（BABA）一度急挫3.7%，收市跌幅收窄至1.89%；百度美股（BIDU）曾跌5%，收市跌0.99%。兩股美股股價低別較其港股低水2.1%及1.4%。

美國國防部表示，該文件公開查閱後收到一封要求撤回的機構來信，沒有進一步交代撤回的詳情。彭博引述國防部回應指，目前沒有任何可宣布。

阿里巴巴：對歪曲形象行為採法律行動

阿里巴巴較早時回應指，將其列入第1260H條清單的提議毫無依據，阿里巴巴並非中國軍工企業，也未參與任何軍民融合戰略。該集團指，對於任何試圖歪曲其形象的行為，將採取一切可行的法律行動。百度發言人在聲明中表示，堅決拒絕被納入名單，「百度是軍事公司的說法完全沒有根據，也沒有證據證明相反」，並表示該公司是公開上市的，產品和服務均為民用設計。

藥明康德、比亞迪、速騰聚創同被列入

路透及彭博引述消息人士報道，被列入軍事清單企業還包括藥明康德（2359）、速騰聚創（2498）、路由器製造商TP-Link等，但半導體製造商長江存儲獲剔除。

分析：若不再發佈 反映特朗普立場軟化

彭博經濟學高級地緣經濟分析師Adam Farrar表示，如果通知不再重新發布，這可能是特朗普政府在總統訪華前避免驚擾北京的更廣泛努力的舉動。「這也可能增加人們的看法，即美國在與中國的科技競爭中進一步軟化立場，此前美國允許H200晶片交付並削減了擬議的出口管制變更。」

假如企業被納入美國國防部「1260H清單」，事實上不等於立即被實施制裁，但根據一項新的美國法例，美國國防部在未來數年將被禁止與名單上的公司簽訂合約或進行採購。此外，此舉也向美國國防部及其他美國政府機構的供應商發出明確訊息，表明美國軍方對這些公司的立場，這促使部分已被列入名單的公司，曾就此對美國政府提出訴訟。

名單已包含多家中國科技巨頭

1260H清單上最初在2021年公布，目前已有逾130家中國實體，包括多家知名中國企業，例如中國科技巨頭騰訊控股（700），以及全球主要的電動車電池製造商寧德時代（3750）。

騰訊在被列入名單時曾澄清，其業務不會受到影響，並將啟動程序以修正其被錯誤納入的情況；寧德時代則發聲明表示，公司沒有從事任何與軍事相關活動。

自去年12月，多名美國國會議員曾致函美國國防部長，敦促五角大樓將多家中國科技公司加入名單，當中包括人工智能公司DeepSeek、智能手機製造商小米（1810），以及電子顯示器生產商京東方科技。