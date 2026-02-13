美國通脹再回落 市場料最快6月減息 道指早段挫逾300點後倒升

美國通脹進一步回落，1月消費物價指數（CPI）按年上升2.4%，低預期。數據帶動美股低開後上衝，道指倒升逾50點。

道指一度跌367點，暫報49512點，升61點；標指報6846點，倒升14點；納指一度跌195點或0.9%，暫報22601點，升4點。

大型科技股仍腳軟，Nvidia（NVDA）跌2%，Meta（META）、Google母企Alphabet（GOOG）跌1%。

1月CPI按年升2.4%低預期

美國1月CPI升2.4%，回歸去年5月對等關稅實施後的低位，較市場預期的2.5%低，亦自前值2.7%回落；按月亦升0.2%，低於預期的0.3%。

扣除食品和能源價格的核心CPI按年上升2.5%，符合預期，較前值2.6%回落；按月增加0.3%，符預期。

6月減息機率增至66%

數據公布後，再重振市場減息憧憬，利率期貨監測工具FedWatch顯示，主流維持6月最早減息，機率從61%增至66%。

長債息逼近4厘

消息刺激美股造好，美元指數亦一度轉跌，而10年期債息一度急回至4.07厘，大跌3.5點子。

專家：CPI數據令減息路徑更清晰

彭博研究首席美國利率策略師Ira Jersey指出，通脹放緩對美股牛市有利，反映聯儲局的2%中性目標即將實現，預計雖然未必能推前減息時間表，但仍有助推動最終利率溫和下調。

高盛資產管理多元產業固定收益投資主管Lindsay Rosner認為，聯儲局利率正常化路徑將變得更清晰，但仍取決於就業市場能否改善，該行預期今年美國減息兩次，最早在6月實現。