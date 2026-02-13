Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國通脹再回落 市場料最快6月減息 道指早段挫逾300點後倒升

股市
更新時間：23:10 2026-02-13 HKT
發佈時間：21:45 2026-02-13 HKT

美國通脹進一步回落，1月消費物價指數（CPI）按年上升2.4%，低預期。數據帶動美股低開後上衝，道指倒升逾50點。

道指一度跌367點，暫報49512點，升61點；標指報6846點，倒升14點；納指一度跌195點或0.9%，暫報22601點，升4點。

大型科技股仍腳軟，Nvidia（NVDA）跌2%，Meta（META）、Google母企Alphabet（GOOG）跌1%。

1月CPI按年升2.4%低預期

美國1月CPI升2.4%，回歸去年5月對等關稅實施後的低位，較市場預期的2.5%低，亦自前值2.7%回落；按月亦升0.2%，低於預期的0.3%。

扣除食品和能源價格的核心CPI按年上升2.5%，符合預期，較前值2.6%回落；按月增加0.3%，符預期。

6月減息機率增至66%

數據公布後，再重振市場減息憧憬，利率期貨監測工具FedWatch顯示，主流維持6月最早減息，機率從61%增至66%。

長債息逼近4厘
消息刺激美股造好，美元指數亦一度轉跌，而10年期債息一度急回至4.07厘，大跌3.5點子。

專家：CPI數據令減息路徑更清晰

彭博研究首席美國利率策略師Ira Jersey指出，通脹放緩對美股牛市有利，反映聯儲局的2%中性目標即將實現，預計雖然未必能推前減息時間表，但仍有助推動最終利率溫和下調。

高盛資產管理多元產業固定收益投資主管Lindsay Rosner認為，聯儲局利率正常化路徑將變得更清晰，但仍取決於就業市場能否改善，該行預期今年美國減息兩次，最早在6月實現。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
16小時前
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
16小時前
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
01:54
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
飲食
17小時前
六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼
社會
10小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
保健養生
18小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
13小時前
周天行（左）與林曉敏（右）入紙申請大律師認許，儀式將於本月28日舉行。資料圖片
律政司副刑事檢控專員周天行與高級檢控官林曉敏申請大律師認許 2月28日開庭處理
社會
2026-02-12 17:45 HKT
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
影視圈
11小時前