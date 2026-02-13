Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中證監對天風證券作行政處罰及市場禁入措施 涉違規向原大股東提供融資

股市
更新時間：21:45 2026-02-13 HKT
發佈時間：21:45 2026-02-13 HKT

近日中國證監會公布，天風證券為其原第一大股東當代集團，涉嫌違法提供融資及資訊揭露違法違規行為作出行政處罰及市場禁入事先告知。天風證券其後公布已召開黨委專題會，公司黨委誠懇接受監管處理，深刻反思歷史教訓 並鞏固改革成果。

天風證券行為嚴重違反證券法律法規 

中證監表示，經調查2020年至2022年期間，天風證券違法爲原第一大股東當代集團提供融資、並未按規定披露與當代集團關聯交易，當代集團與天風證券共同實施相關違法行爲，嚴重違反證券法律法規。湖北證監局擬依法對天風證券和當代集團合計處以2500萬元（人民幣，下同）的頂格罰款，還對9名責任人員合計罰款3480萬元。同時對當代集團實際控制人艾路明、天風證券時任董事長余磊、時任副總裁兼財務總監許欣採取終身證券市場禁入措施。

中證監續指，還擬對天風證券及有關人員在業務開展、內控合規等方面存在的違法違規行爲，湖北證監局擬依法採取暫停相關業務、責令處分有關責任人員、監管談話等行政監管措施。上海證券交易所擬對天風證券、當代集團及有關責任人員依規頂格作出紀律處分。

中證監強調，證券監管部門持續提升監管執法效能，當代集團所持天風證券股權已轉讓給湖北省有關企業，天風證券經營得以保障。此次處罰落地，將有利於天風證券進一步夯實公司治理、提高合規風控管理水平，促使其穩健經營。

天風證券誠懇接受監管處理

天風證券其後公布，於今日（13日），天風證券已召開黨委專題會，第一時間通報收到行政處罰事先告知書、監管措施事先告知書以及立案通知等行政執法文書的相關情況。會議指出，這些行政執法文書指出的問題反映過去公司黨的領導弱化虛化、制度缺失或執行流於形式、經營管理粗放、治理體系和內控機制不健全、部分人員法律合規風控意識薄弱等問題，教訓深刻，公司黨委誠懇接受監管處理。

