老虎證券料2026年市場機遇與挑戰並存 AI產業鏈縱深發展成關鍵

老虎證券首次舉辦「百萬美金俱樂部」新春私享晚宴，並深度剖析2026年環球市場新格局。該券商預計AI產業鏈的縱深發展、利率敏感性資產的表現，以及特定新興市場的結構性機會，將是捕獲超額回報的關鍵。

新興市場結構性機會有望超額回報

老虎證券（香港）資管首席投資官陳慶煒表示，2026年市場機遇與挑戰並存，在宏觀政策轉向與科技創新加速的雙重驅動下，投資者需具備全球視野與靈活的風險管理能力。他預計，AI產業鏈的縱深發展、利率敏感性資產的表現，以及特定新興市場的結構性機會，將是捕獲超額回報的關鍵，同時精準把握市場節奏，將是穿越週期的不二法門。

成立百萬美金俱樂部 促成投資者交流

另外當日還是首屆「老虎證券百萬美金俱樂部」的新春私享晚宴，該活動匯聚了該公司數十位實現百萬美元級別年度投資收益的頂尖客戶。老虎國際集團首席財務官及老虎證券行政總裁曾慶飛表示，深信真正的價值不僅在於提供卓越的交易工具，更在於構建一個能啟發思想、共創價值的投資者社群。他稱，「百萬美金俱樂部」的成立，正是公司對此承諾的體現，期望透過這個平台，讓最頂尖的投資者們互相交流，共同成長。