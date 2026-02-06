Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

老虎證券料2026年市場機遇與挑戰並存 AI產業鏈縱深發展成關鍵

股市
更新時間：22:23 2026-02-06 HKT
發佈時間：22:23 2026-02-06 HKT

老虎證券首次舉辦「百萬美金俱樂部」新春私享晚宴，並深度剖析2026年環球市場新格局。該券商預計AI產業鏈的縱深發展、利率敏感性資產的表現，以及特定新興市場的結構性機會，將是捕獲超額回報的關鍵。

新興市場結構性機會有望超額回報

老虎證券（香港）資管首席投資官陳慶煒表示，2026年市場機遇與挑戰並存，在宏觀政策轉向與科技創新加速的雙重驅動下，投資者需具備全球視野與靈活的風險管理能力。他預計，AI產業鏈的縱深發展、利率敏感性資產的表現，以及特定新興市場的結構性機會，將是捕獲超額回報的關鍵，同時精準把握市場節奏，將是穿越週期的不二法門。

成立百萬美金俱樂部 促成投資者交流

另外當日還是首屆「老虎證券百萬美金俱樂部」的新春私享晚宴，該活動匯聚了該公司數十位實現百萬美元級別年度投資收益的頂尖客戶。老虎國際集團首席財務官及老虎證券行政總裁曾慶飛表示，深信真正的價值不僅在於提供卓越的交易工具，更在於構建一個能啟發思想、共創價值的投資者社群。他稱，「百萬美金俱樂部」的成立，正是公司對此承諾的體現，期望透過這個平台，讓最頂尖的投資者們互相交流，共同成長。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
連鎖酒樓兩餸飯部大特價！指定時間淨餸$50兩盒 網民激讚大盒抵食：住嗰頭一定唔煮
連鎖酒樓兩餸飯部大特價！指定時間淨餸$50兩盒 網民激讚大盒抵食：住嗰頭一定唔煮
飲食
8小時前
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
00:58
佘詩曼台上撻低驚心動魄  駭人畫面曝光視后冷靜反應獲讚  網民細思極恐點出避過嚴重受傷關鍵
影視圈
9小時前
李龍基感情受挫再墮電訊「贈機」陷阱  被收數公司追討兩萬  疑簽名遭盜用報警求助｜獨家
02:30
李龍基感情受挫再墮電訊「贈機」陷阱  被收數公司追討兩萬  疑簽名遭盜用報警求助｜獨家
影視圈
6小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
02:41
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
即時中國
14小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒騷「最強玲瓏曲線」 上圍上下擺動極震撼 極豐滿身材撐爆衫
《中年好聲音》索爆評審海兒騷「最強玲瓏曲線」 上圍上下擺動極震撼 極豐滿身材撐爆衫
影視圈
17小時前
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
15小時前
謝霆鋒大仔Lucas澳洲地鐵拍拖斷正？貼實火辣少女一動作證極寵溺  曾傳戀大30歲滑雪教練
謝霆鋒大仔Lucas澳洲地鐵拍拖斷正？貼實火辣少女一動作證極寵溺  曾傳戀大30歲滑雪教練
影視圈
11小時前
農曆新年深圳地鐵延長服務時間！北上探親留意 3大口岸線齊加班 深圳灣/蓮塘/羅湖/福田
農曆新年深圳地鐵延長服務時間！北上探親留意 3大口岸線齊加班 深圳灣/蓮塘/羅湖/福田
旅遊
10小時前