恒指半日跌304點 友邦跌4.8% 滙豐跌3% 理想逆市升5%｜港股開市

承接外圍股市跌勢，恒指今早低開530點，跌幅一度收窄至285點。恒指中午收報26580點，跌304點或1.13%，成交額1,394.62億元。科指半日跌25點或0.47%，報5380點。

ATM跌0.9%至2%

騰訊（700）跌0.9%；阿里巴巴（9988）跌2.6%；美團（3690）跌近2%；京東（9618）及網易（9999）齊跌2%。小米（1810）升1.5%。

傳統金融股捱沽，友邦（1299）跌4.8%；滙豐（005）跌3.3%；港交所（388）跌1.5%。

理想汽車（2015）全新一代理想L9將於下季發佈，股價升5.3%。發盈喜的蔚來（9866）升幅擴大至半日升7.2%。零跑（9863）升4.9%；比亞迪（1211）升2.7%；小鵬（9868）升0.2%。

比特幣相關股受挫

比特幣曾跌至6萬元邊緣，概念股及ETF捱沽，博雅互動（434）半日跌2.7%；新火科技（1611）挫6.9%；南方比特幣（3066）、華夏比特幣（3042）、三星比特幣（3135）齊挫9%。

———

0930：美國就業數據疲弱，科技股及比特幣未止瀉，拖累美股周四急跌，道指收市跌592點或1.2%，報48908點；標指跌84點或1.23%，報6798點；納指跌363點或1.59%，報22540點；反映中國概念股表現的金龍指數反彈0.9%，報7528點。

重磅科技股幾乎全線下挫，亞馬遜績前跌4.4%，微軟跌近半成，AMD跌3.8%，Tesla跌2%，英偉達跌1.3%。Alphabet績後曾挫8%，惟收市僅跌0.5%。

比特幣跌穿6.1萬美元

比特幣周四曾跌穿6.1萬美元，跌幅達15%，至少為2024年11月以來低位，較歷史高位12.6萬美元低49.6%。加密貨幣相關股份捱沽，Strategy大跌17%，MARA挫18.7%，Coinbase跌13.3%。

現貨銀價最多挫18%，每盎司低見72.2美元，現貨金價再次跌穿4800美元。芝加哥商品交易所（CME）發佈通知，再對部分黃金、白銀和鋁等期貨合約的按金進行調整。當中黃金的新按金比例上調至9%的水平，白銀的按金水平上調至18%，周五收盤後生效。

美國12月職位空缺意外降至2020年以來最低水平，進一步顯示企業招聘需求疲弱。勞工統計局週四數據顯示，12月職位空缺數從11月下修後的692.8萬個降至654.2萬個，低於市場預期。

蔚來發盈喜逆市升

港股方面，恒指今早低開530點，開報26354點。科網股普遍下跌，騰訊（700）跌2.2%；阿里巴巴（9988）跌3.8%；小米（1810）跌1.7%；京東（9618）跌2.4%；網易（9999）跌3%；百度（9888）跌4.3%。

美團（3690）跌1.3%，該公司擬斥7.17億美元（約56億港元）收購內地生鮮電商叮咚。

蔚來（9866）發盈喜，預計去年第四季經調整利潤7億元至12億元人民幣，較去年同期虧轉盈。今早股價逆市升2%。

3隻新股首日掛牌，牧原股份（2714）平開，上市價39元。卓正醫療（2677）開報81元，較上市價59.9元高出35.2%；大族數控（3200）開報106元，較上市價95.8元高出10.6%。

北水動向方面，周四南下資金淨買入港股249.77億港元。騰訊(700)、盈富基金(2800)、阿里巴巴(9988)分別獲淨買入55.78億港元、45.76億港元、15.53億港元；長飛光纖光纜(6869)、華虹半導體(1347)、中芯(981)分別遭淨賣出4.57億港元、3.63億港元、3.09億港元。