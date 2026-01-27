Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「國會女股神」佩洛西退休前最後申報 續押注大型科企 新建倉一隻金融股

股市
更新時間：14:59 2026-01-27 HKT
發佈時間：14:59 2026-01-27 HKT

有「國會山莊女股神」之稱的佩洛西早前宣布將於2027年1月任期屆滿後退休，其最後一份申報文件顯示，由去年底至今年除了繼續押注大型科企外，更罕有新建倉一隻金融股。

邊沽出正股 邊買入看漲期權

根據申報內容顯示，雖然佩洛西沽出部份科技股「換馬」，但亦透過買入「LEAPS」（長期股權預期證券）維持對科技股的看好，其中包括出售4.5萬股蘋果及2萬股亞馬遜，當中蘋果的套現金額更高達2,500萬美元，部分持股亦作慈善捐贈；另一方面，她買入蘋果、亞馬遜、Alphabet和英偉達（Nvidia）的看漲期權。值得留意的是，這些期權到期日均為2027年1月15日，行使價分別為蘋果100美元、亞馬遜120美元及Alphabet 150美元。

新建倉聯博 以高股息率見稱

除了科技股外，佩洛西今次罕有地買入金融股。文件顯示，她於今年1月16日新建倉，買入2.5萬股環球資產管理公司聯博（AllianceBernstein），交易價值介乎100萬至500萬美元。聯博以高股息率見稱，有市場意見認為這可能是佩洛西在退休前，開始配置防守性較強、具穩定現金流的資產。

37年獲利至少1.3億美元 回報率16930%

與此同時，她亦賣出部分表現不似預期的持倉，包括出售了1萬股迪士尼及5,000股PayPal，並行使Tempus AI及Vistra的期權。

根據《紐約郵報》統計，在佩洛西任職國會的37年間，其家族投資組合獲利至少1.3億美元，回報率高達16930%。佩洛西已表明2027年卸任，屆時將不再受《股票法》規管，無需再公開披露交易。

