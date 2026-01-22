Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里巴巴傳分拆AI晶片製造商「平頭哥」上市 美股盤前抽升5%

股市
更新時間：17:05 2026-01-22 HKT
發佈時間：17:05 2026-01-22 HKT

彭博引述消息報道，阿里巴巴（9988）計劃將其AI晶片製造業務「平頭哥（T-Head）」分拆上市，滿足市場對AI加速器業務的強烈興趣。阿里巴巴美股（BABA）盤前升5%，較港股收市價仍高約4.5%。

報道指，阿里計劃將平頭哥重組，成為部分由員工持股的公司，隨後推進分拆上市，但未有明確時間表。

製作數據中心及IoT晶片

平頭哥是阿里巴巴的全資半導體晶片業務主體，於2018年成立，其擁有端雲一體全棧產品系列，涵蓋數據中心晶片、IoT晶片等，旨在實現晶片端到端設計鏈路全覆蓋。

估值未定 市場對同業上市反應熱

報道指，由於平頭哥仍處於初期發展階段，目前尚未知其估值水平，但在國策扶持下，其同業的「國產GPU四小龍」摩爾線程等股份，在上市後引起市場關注。

阿里3年3800億人幣投資AI 或再加碼

阿里首席執行官吳泳銘在去年初提出，在3年內投入超過3800億元人民幣，持續用於建設雲和AI硬件基礎設施。近月他坦言有關金額「偏小了」，眼見目前AI服務嚴重供不應求，不排除加大投資。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
4小時前
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
11小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
5小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
6小時前
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
00:34
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
21小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
4小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-21 14:20 HKT