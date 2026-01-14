「高市交易」帶動日股再破頂 傳加強國防部署 軍工股急升 專家︰日圓再次明顯貶值

在日圓匯價周二創一年半低位之際，日本股市再度「破頂」，日經225指數單日飆升1,609點或3.1%，收報53,549點，與收市升2.4%的東證股價指數（TOPIX）雙雙創下歷史新高。有傳日本首相高市早苗將於1月下旬解散眾議院，市場憧憬其內閣政策執行力增強，帶動「高市交易」（Takaichi trade）捲土重來。不過，高富金融集團投資總監梁偉民接受《星島頭條》訪問時表示，不建議現價追入日股，並提醒投資者留意日圓貶值對實際回報的蠶食；方德證券高級分析師莫灝楠亦指，受到利好消息影響的日本防衛股目前升幅過高，投資者不宜高追。

分析：「高市交易」第二幕開始

據日本媒體報道，隨著高市內閣支持率已高達逾七成，市場盛傳將解散眾議院進行大選，這或增強政府執行擴張性財政政策及國防政策的能力，令自2025年10月以來備受關注的「高市交易」進入新階段。岩井Cosmo證券首席策略師島田和昭指，投資者入市意欲仍然強勁，「『高市交易』的第二幕似乎已經開始」。

高市政府積極提出加強國防，早在去年10月已承諾，在今年3月之前實現國防預算佔GDP2%的目標。在國防開支有望大增下，軍工相關股表現搶眼。川崎重工業（7012）股價較前一周急升約一成，石川島重工（7013）亦升6.33%，雙雙刷新上市新高；三菱重工業（7011）亦大幅造好。

有傳日本首相高市早苗挾住高支持率的優勢下，將於1月下旬解散眾議院，「高市交易」捲土重來。

此外，受惠記憶體供需趨緊及美股科技股升勢，半導體股亦帶動股市升勢。Lasertec（6920）創去年以來新高，Advantest（6857）、Tokyo Electron（9501）聯同軟銀集團（9434），合共推升日經指數約870點。與此同時，擴張性財政政策可能持續的預期下，令日本10年期國債收益率一度升至2.16厘的27年高位，帶動瑞穗（8411）及三菱UFJ（8306）等銀行股升逾5%至6%。

梁偉民：港人高追恐「賺價蝕匯」

面對日股升勢如虹，梁偉民卻大潑冷水，認為不宜現價高追。他分析指，最近日股持續急升的主因是日圓再次出現明顯貶值，加上市場對高市寬鬆政策的樂觀憧憬。

他表示，除非投資者看淡日圓會再跌甚至大跌，否則對於香港投資者而言，除非同時進行匯率對沖，不然日圓下跌將抵銷部分日股升幅，隨時「賺價蝕匯」。

相關新聞：

日圓急眨跌穿4.9算 專家拆解仲有得跌 政府干預或僅「出口術」 找換店唱Yen激增三成

對於表現造好的防衛概念股，梁偉民直言，軍工股建議買歐洲多於日本或美國。他指出，受到俄羅斯威脅及美國逼迫分擔軍費影響，歐洲政府將持續增加軍費支出，有利歐洲相關公司。

另外，梁偉民亦對日本經濟復甦持保留態度，認為日股上漲並非經濟好或或者企業利益增長強勁所帶動，日本經濟增長只屬一般，早前企業盈利強勁多亦只是得益於日圓大幅貶值，因此日圓走勢對日股影響重大。

專家指，日股上漲並非經濟好或或者企業利益增長強勁所帶動，對其升勢有保留。

莫灝楠：軍工股利好已反映

方德證券高級分析師莫灝楠則認為，日股急升主要是受惠於日圓弱勢利好出口股外，晶片設備股因記憶體短缺而備受追捧，加上權重股迅銷（9983）業績造好，帶動大市氣氛。但他指出，目前日股整體估值仍較美股便宜，正處於追落後階段。

不過，對於軍工股，兩位專家的看法相近，莫灝楠認為雖然增加國防開支利好行業前景，但相關股份累計升幅過高，利好因素已經反映，建議投資者「只能候低買，不能高追」。在板塊部署上，莫灝楠建議長線留意具備輕資產及變現能力的IP（知識產權）股，如任天堂（7974）、Sony（6758）及Bandai（7832）等，指這些股份近期回調不少，值得關注。

ETF一籃子買日股入場費低

對於想捕捉日股升浪的香港投資者而言，目前主要有三大途徑：直接買賣日股、美股ADR，以及日股ETF。

最直接的方法是直接透過銀行或券商入市，目前滙豐、富途、盈透證券（IB）等均提供日股交易服務。當中券商的入市成本較低，以IB為例，日股佣金可低至交易額的0.08%，其港元兌換日圓的匯率亦相對「貼市」，較貼近匯價。

若不想透過日圓購買，投資者亦可選擇購買美股ADR，包括任天堂、Sony等大型日企。另外，美國及香港市場均有日股ETF，讓投資者一籃子投資日股。在美股市場上，較著名的日股ETF有iShares MSCI日本ETF（EWJ），周一收報85.29美元，即入場費約665港元。

港股市場的日股ETF門檻亦不算太高，例如華夏日股對沖（3160），周二收報28.26元，一手5,652元可入場。此ETF特色是設有「匯率對沖」，原理是追蹤指數持倉外，同時還持有外滙遠期合約等金融衍生品，令其價格變幅更接近其追蹤的日股指數走勢。