恒指升239點 兩萬七挑戰不果 阿里升4%領漲 藥股造好 專家：市底仍強｜港股收市

港股高開低走，恒指受外圍帶動，一度大升逾500點，惟衝穿兩萬七關後無以為繼，加上A股升暫停拖累下，恒指最終收市升239點，報26848點。大市成交3151億元，連續兩日破3000億水平；北水淨流入13億元。

恒指承外圍高開350點，早段更大升353點，見高27143點，但其後沽盤湧現，大市反覆向下，午後升幅一度收窄至121點，收市仔升239點，報26848點。國指升65點，收報9285點。科指則升6點或0.1%，報5869點。

阿里升6%後回吐 仍貢獻大市74點升幅

多隻重磅科技股衝高回落，阿里巴巴（9988）承外圍一度急升6.3%，收市仍升3.6%報159.9元，單股貢獻74點升幅；騰訊（700）曾升2.6%，收升0.7%報627.5元；京東（9618）一度升3%，收升0.4%報117.4元。小米（1810）則跌2%收報37.98元；百度（9888）跌1.6%報142.4元；美團（3690）亦跌0.1%報104.9元。

日前強勢的AI半新股回吐，智譜（2513）急挫12.8%報181.8元；MINIMAX（100）跌8.3%報365元；壁仞科技（6082）跌7.7%報37.64元。

藥明康德飆8%冠藍籌

生科板塊造好，多家中國創新藥企參與摩根大通在美股舉辦的醫療健康年會。藥明康德（2359）急升8.3%，該企發盈喜，預期去年經調整盈利上升41%；同系藥明生物（2269）亦升5.9%報39.78元，兩股成表現最好藍籌股。至於翰森製藥（3692）升3.4%報42.04元；可藥集團（1093）漲3.4%報9.78元。而泰格醫藥（3347）亦揚8.2%報53.5元；榮昌生物（9995）漲7.9%報100.1元。

中人壽升3% 平保漲2%

中資金融股轉強，內銀的建設銀行（939）收升1.2%報7.81元；工商銀行（1398）升1%報6.3元；農業銀行（1288）升0.7%報5.63元。至於內險股中國人壽（2628）大升3.5%報33元；中國平安（2318）。漲2.2%報70元

泡泡瑪特跌3%

內需股受壓，康師傅（322）挫4.3%收報11.91元，是表現最差藍籌股；泡泡瑪特（9992）跌2.9%報191.3元；李寧（2331）跌2.6%報19.1元；美的集團（300）跌2.5%報84.3元：海底撈（6862）跌2.4%報14.42元

李明德：北水沽外資買 料26500至27000上落

大聖資產管理投資經理李明德表示，港股市底仍然強，成交額配合入市情緒，預計後市在26500至27500點水平上落。他指出，恒指在兩萬七心理關口遇沽盤，主要反映北水對港股信心未足，仍以中短線心態為主，但隔晚外圍中概股造好，顯示受外資追捧，形成資金輪換，「北水低買高沽，但外資慢慢入緊嚟。」他建議，投資者可繼續採取「啞鈴策略」，於港股追逐高增長的AI科技、生成式引擎優化（GEO）概念股，同時分配資金到高息中特估上。

---

恒指今早高開350點，盤中曾一度衝高535點，高見27143點，惟隨後走勢疲弱，兩萬七關口「得而復失」，中午收報26877點，升268點或1.01%，半日成交額1,920億元。科指半日升22點或0.38%，報5885點。

阿里升逾3% 美團百度跌

藍籌科網股表現分化，阿里巴巴（9988）升勢持續，旗下千問模型下載量破7億次，阿里雲營收有望持續增長，半日升3.5%報159.7元，單隻股份已貢獻恒指71點；京東（9618）亦升1.11%；騰訊（700）則升0.48%。不過，小米（1810）、美團（3690）及百度（9888）逆市向下，分別下跌0.67%、0.86%及1.38%。

創新藥股集體爆升，多間中國創新藥廠出席摩根大通於三藩市舉辦的醫療健康年會，消息利好創新藥股集體上漲。其中藥明康德（2359）去年盈利升逾一倍，股價一度高見121.5元，半日收報119.3元，升7.67%，成表現最好藍籌；石藥集團（1092）升5.5%；藥明生物（2269）升4.47%：翰森製藥（3692）亦升3.94%。

車股受惠中歐電動車達共識

此外，受惠中歐電動汽車磋商迎來重大進展，雙方達成共識，一致同意透過「價格承諾」解決紛爭。汽車股普遍上升，比亞迪（1211）升3.19%；小鵬（9868）升3.05%；理想（2015）升1.15%；賽力斯（9927）升1.02%。

新股方面，今日上市3隻新股齊上漲，但齊齊衝高後回落。兆易創新（3986）一度漲逾53.5%，隨後輕微回落，半日報226.8元，升40%；BBSB INTL（8610）首日更高開升418%，半日報0.99元，升65%；紅星冷鏈（1641）半日則僅升4.4%。

---

美國總統特朗普宣布，對任何與伊朗有貿易往來的國家即時徵收25%關稅，立即生效，但未提供更多細節。由於中國、巴西、土耳其及俄羅斯與德黑蘭有密切經貿往來，外界憂慮此舉將引發全球供應鏈動盪。另有分析認爲，特朗普此舉暫時降低了美國對伊朗進行軍事干預可能性。

傳美下調台灣關稅至15%

另一方面，有外媒報道指美國與台灣接近達成貿易協議，美國會將台灣貨物的關稅稅率下調至15%，預計在本月內公布，同時台積電（TSM）會加大在美國的投資，該股周一升2.5%至331.77美元。

美股三大指數周一向上，道指及標指再創新高，其中道指升86點或0.17%，報49590點；標指升0.16%，報6977點；納指升62點或0.26%，報23733點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升4.26%至8023點。

谷歌市值首破4萬億美元

焦點股中，美國總統特朗普早前提議1月20日起將全美信用卡利率上限設定為10%，令市場憂慮信用卡公司盈利，美國運通（AXP）跌4.3%、VISA跌近2%，摩通（JPM）亦跌1.4%。此外，蘋果（AAPL）宣佈與谷歌（GOOGL）合作，為蘋果AI功能提供支持，兩股周一分別升0.34%及1%，而谷歌市值更首破4萬億美元。

港股方面，恒指今早高開350點，報26958點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升5%；騰訊（700）升2.2%；美團（3690）升1.4%；京東（9618）升2%；百度（9888）亦升近2%，小米（1810）則1.4%。

榮昌生物與艾伯維簽獨家授權

個股消息中，榮昌生物（9995）與艾伯維（Abbvie）就新型靶向PD-1/VEGF的雙特異性抗體藥物RC148簽署獨家授權許可協議，將獲得RC148在大中華區以外地區的的開發、生產和商業化的獨家權利。該協議經批准生效後，集團將收到6.5億美元首付款，並有資格獲得最高49.5億美元的開發、監管和商業化里程碑付款，以及在大中華區以外淨銷售額的兩位數分級特許權使用費。該股開市報101元，升近9%。

兆易創新國際發售超購逾17倍

新股方面，兆易創新（3986）公開發售錄約541倍超購，一手中籤率2%，國際發售超購逾17倍；該股開市報235元，升43%。

紅星冷鏈公開發售2308倍超購

紅星冷鏈（1641）公開發售錄約2,308倍超購，一手中籤率1%，國際發售0.65倍；該股開市報19.58元，升60%。

BBSB開市升400%

至於BBSB（8610）公開發售錄約10,744倍超購，一手中籤率0.05%；國際發售足額超購0.01倍；該股開市報3元，升400%。

北水動向方面，昨日淨買入港股73.06億元，快手（1024）、 騰訊（700）及南方恒生科技（3033）分別獲淨買入22.45億元、20.12億元及8.58億元；而中移動（941）、美團（3690）及中國平安（2318）則分別遭淨賣出10.3億元、4.82億元及3.42億元。