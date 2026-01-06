黑桃資本第三隻SPAC「BIIIU」將上市 尋AI及量子計算提升用戶娛樂體驗

新濠國際（200）主席何猷龍的家辦黑桃資本宣布，旗下特殊目的收購公司（SPAC）「Black Spade Acquisition III」的首次公開發行1500萬單位價格為每單位10美元，規模1.5億美元（約11.7億港元），預計於1月6日在紐約證交所上市交易，股票代號為「BIIIU」。

Black Spade Acquisition III每個單位由一股A類普通股，以及3分之1的可贖回認股權證組成，受限於一些調整，每一完整認股權證，均可以每股11.5美元的行使價格購買一股A類普通股。當構成有關單位的證券開始單獨交易時，A類普通股和認股權證預計將在紐交所上市，股票代號分別為「BIII」和「BIIIW」。

探索數位資產在休閒娛樂產業機遇

該SPAC指，儘管可能在任何行業尋求業務合併， 但仍視生活品味及娛樂領域為其核心重點領域之一，尤其對該領域的用戶體驗如何被人工智能（AI）、機器人和量子計算的應用而提升感到特別鼓舞，期待進一步探索數位資產在休閒娛樂產業中日益被接受所帶來的機遇。

前兩次SPAC高層埋位

該公司的管理團隊由執行主席兼聯席行政總裁譚志偉、聯席行政總裁兼首席財務官吳繩祖，以及聯席行政總裁兼首席營運官Richard Taylor帶領，皆曾擔任黑桃資本旗下其他SPAC的執行董事或顧問，包括Black Spade Acquisition（BSAQ）及Black Spade Acquisition II（BSII）。

BSAQ在2023年8月與越南汽車製造商VinFast完成了價值230億美元的企業合併，為當時有史以來以交易作價計算第三大的SPAC企業合併（de-SPAC）。而BSII於去年6月，即少於上市後10個月，與The Generation Essentials Group完成了價值4.88億美元的企業合併。

Black Spade Acquisition III執行主席兼聯席行政總裁譚志偉表示，該SPAC為2026年首批新股之一，以擴展其特殊目的收購公司系列。他稱，黑桃在生活品味及娛樂領域的強大背景，以及自身商業網絡和專業知識，構成了其第三個特殊目的收購公司的基石。