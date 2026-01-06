Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Memory缺貨到這個程度 是否仍值得繼續追入storage股｜莫灝楠

股市
更新時間：14:38 2026-01-06 HKT
發佈時間：14:38 2026-01-06 HKT

Memory缺貨去到呢個位，到底仲值唔值得繼續追入storage股？

老實講，大家都知memory係全球最難賭嘅行業之一。電子產品每隔幾年就轉一次周期，用嘅memory類型又唔同，前幾年仲試過嚴重產能過剩。

但過去一年memory價格大升，最核心原因就係AI晶片要用HBM（高頻寬記憶體）。需求大到誇張，NVIDIA基本上包起晒SK海力士嘅產能，叫佢專心做HBM。

結果SK本身做consumer memory嘅產能全部被迫轉晒去HBM；Micron同Samsung都係咁做，令到無論係AI data center定consumer electronics，市場上嘅memory都係嚴重短缺。

琴晚（1 月 5 日），幾間大storage廠都出嚟講要加價 70%。無可否認，memory係真係入咗一個超級周期。 但問題係：memory本身周期性極強、產能彈性又大、技術門檻相對低，咁嘅產品係咪真係可以長期賣到靚價？ 按以往經驗，一旦兩三年後算力需求開始滿足，最先跌價嘅永遠係memory。

因為周期太強，memory股幾乎注定長期低估值，股價波幅又大。毛利率喺高峰同低谷可以差 40%。股價升時非常兇猛，跌時更加殘暴，基本上同資源股冇乜分別。

與其take咁高risk，咁會唔會應該反過來諗？ 既然memory缺貨、HBM又一定要擴產，memory廠其實係焗住要加機、加capex。與其高追超級周期性嘅storage股，倒不如睇吓半導體設備股——唔需要賭 memory價格預期會唔會繼續升，但設備一定要買，capex一定要加。 設備股嘅確定性，可能仲高過追storage股。

究竟係邊隻？唔開估住，自己做做功課啦。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
21小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
18小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
19小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
20小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
5小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
22小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
6小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
18小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
01:10
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
即時國際
6小時前