Memory缺貨到這個程度 是否仍值得繼續追入storage股｜莫灝楠

Memory缺貨去到呢個位，到底仲值唔值得繼續追入storage股？

老實講，大家都知memory係全球最難賭嘅行業之一。電子產品每隔幾年就轉一次周期，用嘅memory類型又唔同，前幾年仲試過嚴重產能過剩。

但過去一年memory價格大升，最核心原因就係AI晶片要用HBM（高頻寬記憶體）。需求大到誇張，NVIDIA基本上包起晒SK海力士嘅產能，叫佢專心做HBM。

結果SK本身做consumer memory嘅產能全部被迫轉晒去HBM；Micron同Samsung都係咁做，令到無論係AI data center定consumer electronics，市場上嘅memory都係嚴重短缺。

琴晚（1 月 5 日），幾間大storage廠都出嚟講要加價 70%。無可否認，memory係真係入咗一個超級周期。 但問題係：memory本身周期性極強、產能彈性又大、技術門檻相對低，咁嘅產品係咪真係可以長期賣到靚價？ 按以往經驗，一旦兩三年後算力需求開始滿足，最先跌價嘅永遠係memory。

因為周期太強，memory股幾乎注定長期低估值，股價波幅又大。毛利率喺高峰同低谷可以差 40%。股價升時非常兇猛，跌時更加殘暴，基本上同資源股冇乜分別。

與其take咁高risk，咁會唔會應該反過來諗？ 既然memory缺貨、HBM又一定要擴產，memory廠其實係焗住要加機、加capex。與其高追超級周期性嘅storage股，倒不如睇吓半導體設備股——唔需要賭 memory價格預期會唔會繼續升，但設備一定要買，capex一定要加。 設備股嘅確定性，可能仲高過追storage股。

究竟係邊隻？唔開估住，自己做做功課啦。