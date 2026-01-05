Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

舜宇建議分拆車載光學業務上市 去年已向聯交所提案

股市
更新時間：18:31 2026-01-05 HKT
發佈時間：18:31 2026-01-05 HKT

舜宇光學（2382）公布，正考慮分拆車載相關光學業務，並在本港聯交所主板獨立上市。

促進車載光學業務快速發展

舜宇指，分拆上市為促進車載相關光學業務的快速發展，具有商業利益並符合股東的利益。該集團指，已於去年11月7日向聯交所遞交有關分拆上市的提案，目前仍待聯交所審議，以及符合《上市規則》指引。

分拆後仍為附屬

舜宇表示，倘進行有關分拆，有關業務將仍為舜宇附屬公司，舜宇亦將繼續於其帳目內合併分拆公司的財務業績。

在去年首11個月，舜宇車載鏡頭出貨量逾1.22億件，按年增長27.9%，主要因為客戶端的需求有所提升。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
福建女吳某楨被人丟棄在柬埔寨街頭。
01:08
福建20歲女流落柬埔寨街頭 中國使館：受「高薪工作」誘惑到柬
即時中國
10小時前
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
內地男女來港行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營休息 驚動村民報警求助
突發
20小時前
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
01:05
萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」
影視圈
7小時前
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇 靚仔小生變發福跟班 曾傳鹹豬手20女星
57歲前《閃電傳真機》主持離巢17年復出拍劇  靚仔小生變發福跟班  曾傳鹹豬手20女星
影視圈
10小時前
委內瑞拉未來局勢如何發展　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
委內瑞拉未來局勢如何發展？　美媒警告或重蹈伊拉克及利比亞覆轍
即時國際
4小時前
星島申訴王｜現實版「溏心風暴」粉麵廠後人 兄弟聯手爭產再反目
05:43
星島申訴王｜「四哥」被控獨吞千萬遺產 賤賣物業填賭債 兄弟決裂：他準備走佬
申訴熱話
11小時前
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
萬千星輝2025丨金剛首談「婚訊」 揭開新郎神秘面紗 驚訝小儀嫁得出：佢老公真係好偉大
影視圈
6小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
2026-01-04 18:56 HKT
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
2026-01-04 16:42 HKT
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
尖沙咀星級酒店自助餐5折！$199起任食生蠔/雪花蟹腳/和牛/鵝肝/片皮鴨/鮑魚
飲食
8小時前