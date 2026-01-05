舜宇建議分拆車載光學業務上市 去年已向聯交所提案
舜宇光學（2382）公布，正考慮分拆車載相關光學業務，並在本港聯交所主板獨立上市。
促進車載光學業務快速發展
舜宇指，分拆上市為促進車載相關光學業務的快速發展，具有商業利益並符合股東的利益。該集團指，已於去年11月7日向聯交所遞交有關分拆上市的提案，目前仍待聯交所審議，以及符合《上市規則》指引。
分拆後仍為附屬
舜宇表示，倘進行有關分拆，有關業務將仍為舜宇附屬公司，舜宇亦將繼續於其帳目內合併分拆公司的財務業績。
在去年首11個月，舜宇車載鏡頭出貨量逾1.22億件，按年增長27.9%，主要因為客戶端的需求有所提升。
