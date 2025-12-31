港股2025年升5570點 升幅近28% 宏橋飆逾200%冠絕藍籌 一隻重磅科技股挫31%最差｜港股收市

港股除夕半日市，恒指在2025年最後一個交易日收市跌224點或0.87%，收報25630點。科指收市跌62點或1.12%，報5515點。

總結全年，恒指大升5570點，升幅達27.7%；科指升1047點，升23.4%。國指則升1623點，升幅達22%。全年恒指先低後高，年初曾見低位18671點，到10月創下27381點的4年高位，高低波幅達8710點。至於恒指全年升27.7%，已跑贏全球多個主要市場，包括美股、歐股及日股主要指數。

4月曾挫逾3000點

回顧今年左右投資市場的大事，不得不提美國總統特朗普4月2日簽署行政命令，啟動大規模關稅壁壘，對多國進口商品徵收「對等關稅」，引發市場恐慌情緒蔓延，全球股市大幅波動，其中美股標普500指數在4月3日至4日的兩天內暴跌近11%，港股恒指也曾於4月7日單日暴瀉逾3000點，跌幅達13%。不過，隨着美國關稅政策緩和、AI投資情緒熾熱及聯儲局重啟減息，股市逐步收復失地。

「AI」2025年繼續主宰投資市場，年初中國AI初創公司DeepSeek推出大語言模型DeepSeek-R1，以低成本、高效能及開源方式突圍而出，掀起「DeepSeek時刻」，帶動全球開始關注內地大模型發展。第三季起AI主題再度爆發，多隻科技重磅股表現出色，帶動大市向上。10月2日，恒指曾高見27381點，較2024年底的升幅一度達36.5%。

AI概念股曾「落鑊」

在中美AI競賽加劇下，港股AI相關概念股曾「落鑊」。阿里巴巴（9988）股價10月曾突破3年高位至186.2元；騰訊（700）最高曾見683元，惟兩股近月輾轉回落，今年來分別累升約77%及45%。另外，晶片國產化主題屢被炒作，中芯（981）及華虹半導體（1347）年初至今分別升124%及240%。

今年可謂貴金屬大牛市，表現最突出的頭兩隻藍籌股均為資源股，分別是累升逾200%的中國宏橋（1378），以及升逾160%的紫金礦業（2899），前述的中芯是今年表現第三佳的藍籌。

不過，今年電動車及外賣行業因「內卷」競爭激烈而表現遜色。美團（3690）面對其他巨頭夾擊，今年來下挫32%，為表現最差藍籌；其次是挫逾31%的理想汽車（2015）；比亞迪電子（285）全年大跌19%為第三差。

———

0930：美股三大指數連續第三個交易日下跌，惟跌幅輕微。道指收市跌94點或0.2%，報48367點；標指跌9點或0.14%，報6896點；納指跌55點或0.24%，報23419點；反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.27%，報7616點。

Tesla罕有地在官網公布分析員對其第四季電動車交付量的預測，平均料按年減少15%至422850輛，低過預期，Tesla股價跌1.13%。其餘重磅科技股個別發展，英偉達跌0.36%、蘋果跌0.25%；剛宣佈收購Manus的Meta漲1.1%、Alphabet漲0.09%、微軟漲0.08%、亞馬遜漲0.2%。

聯儲局公佈議息會議紀要，大多數與會者認為，若通脹如預期逐步下降，可能適合進一步減息。

港股方面，今日除夕半日市，恒指低開53點，開報25801點。科網股普遍向下，騰訊（700）跌0.41%；阿里巴巴（9988）跌0.55%；美團（3690）跌0.57%；百度（9888）跌0.77%；京東（9618）及網易（9999）更分別跌1.32%及跌1.26%；小米（1810）則升0.86%。

紫金盈喜 料多賺59%至62%

紫金礦業（2899）發盈喜，料2025年淨利潤約510億元至520億元，按年增59%至62%。股價輕微高開0.05%，報35.38元。

商務部等8部門印發《2026年汽車以舊換新補貼實施細則》，蔚來（9866）升3.15%；小鵬（9868）升2.18%；理想（2015）升0.91%；比亞迪（1211）無升跌。

北水動向方面，昨日淨賣出港股38.44億港元。中芯國際（981）、中國海洋石油（883）、工商銀行（1398）分別獲淨買入7.59億港元、4.61億港元、3.57億港元；盈富基金（2800）、騰訊控股（700）、中國移動（941）分別遭淨賣出16.12億港元、12.79億港元、9.92億港元。