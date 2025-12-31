Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股2025年升近三成跑贏美股 黃國英去年推介滙豐大賺 明年擬兩大主題尋寶

股市
更新時間：06:00 2025-12-31 HKT
發佈時間：06:00 2025-12-31 HKT

2025年即將完結，港股今年「先低後高」，恒指截至周二（30日）累升近三成，在全球主要股市之中，表現數二數一。另一邊廂美股的今年屢創新高，但以升幅而言不及港股，標普500指數今年來暫升約17%；道瓊斯工業平均指數暫升約14%；納斯達克指數則升約21%。展望2026年，著名基金經理、黃國英資產管理董事黃國英接受《星島頭條》訪問時表示，港股底子不俗，相信有高息股支撐下，向下空間不大，惟能否更上一層樓，則靜待新的催化劑；至於美股在減息預期主軸下，進一步「破頂」機會大。

恒指今年高低波幅8710點

回顧港股2025年，1月中恒指曾見18671點低位，其後4月初因美國總統特朗普關稅戰陰霾一度下探19260點。然而，其後AI概念的持續爆發為市場注入強心針，科技重磅股表現出色，帶動大市向上。10月2日，恒指曾高見27381點，較2024年底的升幅一度達36.5%，高低波幅達8,710點。

黃國英表示，2025年的市場表現比他預期中好很多。
黃國英表示，2025年的市場表現比他預期中好很多。

黃國英表示，2025年的市場表現比他預期中好很多。4月份關稅戰大跌過後便迎來春天，「最難是在絕望之中保持希望」，惟第四季開始港股再次變得難玩，在外圍股市表現不俗下，經常出現「絕望式陰跌」，科指第四季下跌約兩成。

相關文章：盤點2025年十大財經事件 4月股災後收復失地 兩大AI模型顛覆市場

美股2026年「破頂」機會大

展望2026年，黃國英說港股底子不差，因有高息股支撐底部，但向上則要看有沒有新的催化劑，刺激投資者入場。他說港股的困局在於騰訊（700）、阿里（9988）等科技股未知何年何月重新向好，需要出現一如今年初「DeepSeek時刻」般的催化劑以推升大市。他說，港股過往「折磨期」太長，若沒有特別因素改變，很多人已習慣市況稍為向上便走貨。

至於美股，他相信指數進一步「破頂」機會仍大，一來美國聯儲局減息預期持續；二來傳統AI相關股的贏家繼續托住大市；另外買標指的被動資金仍然強勁。他坦言，一般投資者買美股及港股的指數ETF是好選擇，因不用害怕揀錯股。

黃國英相信美股明年再「破頂」機會仍大。
黃國英相信美股明年再「破頂」機會仍大。

兩大主題之一：「稀缺性」

不過，要尋求更高投資回報，自然要在股海中尋寶。黃國英相信明年有兩大主題可以入手，一是「稀缺性」主題持續，關鍵產品及資源一出現稀缺的情況便會被瘋炒，並提到美光科技（MU）近期急升是好例子。他指出，市場憂慮全球記憶晶片短缺，美光科技股價曾短短一周急彈三成；同時，過去一段時間美國光通訊（Optical Communication）及電力相關股也是這原因而瘋炒。

早前急升的金銀銅等貴金屬亦屬「稀缺性」主題，一方面是美元弱推升，其次是AI重塑貴金屬需求。因此他來年亦看好資源股，點名留意紫金礦業（2899）和江西銅業（358），一來大宗商品沒有「內卷」壓力，二來AI重塑需求的情況可望持續。

AI重塑貴金屬需求，黃國英明年續看好資源股。
AI重塑貴金屬需求，黃國英明年續看好資源股。

兩大主題之一：「物理AI」

黃國英續說，明年另一個可能跑出的主題則是「物理AI」（Physical AI），「由炒看不到的AI，變成炒看得到的AI」，即是由過去數年熱炒AI大模型及軟件股，轉為炒機械人產業、無人駕駛、無人機等。而這些產業正是中國甚具競爭力的一環，「第一個（中國）生產能力是厲害的，第二就是中國（這類）產品是good enough（夠好用）的，足夠和美國公司對撼。」

他相信中港股這類工業，以至「新質生產力」概念股將受惠，當中藍籌美的集團（300），估值不太高，主業以外也有機械人業務，相信有爆升的可能。同時，他亦點名禾賽（2525）、匯聚科技（1729）、三花智控（2050），較簡單的大股則有寧德時代（3750）。

他續說，若「物理AI」主題被點燃，有望為港股打開新局面，「應該是靜靜起革命的機會大一些，不是（另一個）DeepSeek Moment，可能忽然之間不知不覺那些東西升到爆了」，舉例今年大升逾140%的優必選（9880）正是默默爆升的機械人相關股，「但很多人仍當是妖股」，未相信這個主題正在崛起。

相關文章：比特幣2025年破頂後「倒跌」 受累遠古巨鯨沽幣 專家續撐明年創新高 最癲睇25萬美元

料港樓市向好 新地也可留意

除了以上兩大主題，在美國聯儲局持續減息的預期，黃國英相信本港樓市持續向好，加上內地客購買力持續，看好本地地產股如新地（016）。他又推薦國泰（293）、國航（753）和華住（1179）等旅遊相關股，因內地持續推出政策吸引外國旅客，例如向更多國家提供免簽證，遊客退稅更方便等；但他特別提醒，攜程（9961）及同程（780）這類線上旅行社（OTA）可能受AI威脅。

黃國英建議投資者買滙豐可「攤長來入」，例如現價買一些，等股價稍回又再買一些。
黃國英建議投資者買滙豐可「攤長來入」，例如現價買一些，等股價稍回又再買一些。

推介滙豐升六成 繼續不估頂

黃國英在去年底及今年中接受《星島頭條》訪問均推介買滙豐（005），今年來升逾六成，投資者應否「食糊」？他表示會繼續持有滙豐不估頂，因全球也在重估銀行業，由過往看存貸業務變成看財富管理，滙豐的優勢在於服務不少內地客戶，「用（過往）銀行股想法覺得他（滙豐）貴，用服務型公司、財富管理平台看則未必太貴，因此重估過程難言何時完結」。至於現水平應否入場，他建議投資者「攤長來入」，例如現價買一些，等股價稍回又再買一些。

美股方面，前述「物理AI」主題可留意Tesla（TSLA），因他擁有無人駕駛及機械人業務，但他直言Tesla已是「信仰股」，股價也在處於高位。至於「稀缺性」主題當中可留意光通訊相關股，包括Lumentum（LITE）、Coherent（COHR），較穩陣之選則是康寧（Corning，GLW）。另外，黃國英繼續看好美國金融科技公司，包括券商羅賓漢（HOOD）、SoFi（SOFI）及盈透證券（IBKR）。

相關文章：2025年投資大豐收 股樓金債全線升 林本利料港樓可再升6% 恒指兩三年內見3萬

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
牛頭角命案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
7小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
9小時前
牛頭角謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
6小時前
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
60歲女星家中暈倒緊急送院 頭部重創暫失頭骨保護 公開最大遺願與大師級亡夫有關
影視圈
8小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
15小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
11小時前
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話
影視圈
9小時前
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
影視圈
12小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
13小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
14小時前