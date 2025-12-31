港股2025年升近三成跑贏美股 黃國英去年推介滙豐大賺 明年擬兩大主題尋寶

2025年即將完結，港股今年「先低後高」，恒指截至周二（30日）累升近三成，在全球主要股市之中，表現數二數一。另一邊廂美股的今年屢創新高，但以升幅而言不及港股，標普500指數今年來暫升約17%；道瓊斯工業平均指數暫升約14%；納斯達克指數則升約21%。展望2026年，著名基金經理、黃國英資產管理董事黃國英接受《星島頭條》訪問時表示，港股底子不俗，相信有高息股支撐下，向下空間不大，惟能否更上一層樓，則靜待新的催化劑；至於美股在減息預期主軸下，進一步「破頂」機會大。

恒指今年高低波幅8710點

回顧港股2025年，1月中恒指曾見18671點低位，其後4月初因美國總統特朗普關稅戰陰霾一度下探19260點。然而，其後AI概念的持續爆發為市場注入強心針，科技重磅股表現出色，帶動大市向上。10月2日，恒指曾高見27381點，較2024年底的升幅一度達36.5%，高低波幅達8,710點。

黃國英表示，2025年的市場表現比他預期中好很多。4月份關稅戰大跌過後便迎來春天，「最難是在絕望之中保持希望」，惟第四季開始港股再次變得難玩，在外圍股市表現不俗下，經常出現「絕望式陰跌」，科指第四季下跌約兩成。

美股2026年「破頂」機會大

展望2026年，黃國英說港股底子不差，因有高息股支撐底部，但向上則要看有沒有新的催化劑，刺激投資者入場。他說港股的困局在於騰訊（700）、阿里（9988）等科技股未知何年何月重新向好，需要出現一如今年初「DeepSeek時刻」般的催化劑以推升大市。他說，港股過往「折磨期」太長，若沒有特別因素改變，很多人已習慣市況稍為向上便走貨。

至於美股，他相信指數進一步「破頂」機會仍大，一來美國聯儲局減息預期持續；二來傳統AI相關股的贏家繼續托住大市；另外買標指的被動資金仍然強勁。他坦言，一般投資者買美股及港股的指數ETF是好選擇，因不用害怕揀錯股。

黃國英相信美股明年再「破頂」機會仍大。

兩大主題之一：「稀缺性」

不過，要尋求更高投資回報，自然要在股海中尋寶。黃國英相信明年有兩大主題可以入手，一是「稀缺性」主題持續，關鍵產品及資源一出現稀缺的情況便會被瘋炒，並提到美光科技（MU）近期急升是好例子。他指出，市場憂慮全球記憶晶片短缺，美光科技股價曾短短一周急彈三成；同時，過去一段時間美國光通訊（Optical Communication）及電力相關股也是這原因而瘋炒。

早前急升的金銀銅等貴金屬亦屬「稀缺性」主題，一方面是美元弱推升，其次是AI重塑貴金屬需求。因此他來年亦看好資源股，點名留意紫金礦業（2899）和江西銅業（358），一來大宗商品沒有「內卷」壓力，二來AI重塑需求的情況可望持續。

AI重塑貴金屬需求，黃國英明年續看好資源股。

兩大主題之一：「物理AI」

黃國英續說，明年另一個可能跑出的主題則是「物理AI」（Physical AI），「由炒看不到的AI，變成炒看得到的AI」，即是由過去數年熱炒AI大模型及軟件股，轉為炒機械人產業、無人駕駛、無人機等。而這些產業正是中國甚具競爭力的一環，「第一個（中國）生產能力是厲害的，第二就是中國（這類）產品是good enough（夠好用）的，足夠和美國公司對撼。」

他相信中港股這類工業，以至「新質生產力」概念股將受惠，當中藍籌美的集團（300），估值不太高，主業以外也有機械人業務，相信有爆升的可能。同時，他亦點名禾賽（2525）、匯聚科技（1729）、三花智控（2050），較簡單的大股則有寧德時代（3750）。

他續說，若「物理AI」主題被點燃，有望為港股打開新局面，「應該是靜靜起革命的機會大一些，不是（另一個）DeepSeek Moment，可能忽然之間不知不覺那些東西升到爆了」，舉例今年大升逾140%的優必選（9880）正是默默爆升的機械人相關股，「但很多人仍當是妖股」，未相信這個主題正在崛起。

料港樓市向好 新地也可留意

除了以上兩大主題，在美國聯儲局持續減息的預期，黃國英相信本港樓市持續向好，加上內地客購買力持續，看好本地地產股如新地（016）。他又推薦國泰（293）、國航（753）和華住（1179）等旅遊相關股，因內地持續推出政策吸引外國旅客，例如向更多國家提供免簽證，遊客退稅更方便等；但他特別提醒，攜程（9961）及同程（780）這類線上旅行社（OTA）可能受AI威脅。

黃國英建議投資者買滙豐可「攤長來入」，例如現價買一些，等股價稍回又再買一些。

推介滙豐升六成 繼續不估頂

黃國英在去年底及今年中接受《星島頭條》訪問均推介買滙豐（005），今年來升逾六成，投資者應否「食糊」？他表示會繼續持有滙豐不估頂，因全球也在重估銀行業，由過往看存貸業務變成看財富管理，滙豐的優勢在於服務不少內地客戶，「用（過往）銀行股想法覺得他（滙豐）貴，用服務型公司、財富管理平台看則未必太貴，因此重估過程難言何時完結」。至於現水平應否入場，他建議投資者「攤長來入」，例如現價買一些，等股價稍回又再買一些。

美股方面，前述「物理AI」主題可留意Tesla（TSLA），因他擁有無人駕駛及機械人業務，但他直言Tesla已是「信仰股」，股價也在處於高位。至於「稀缺性」主題當中可留意光通訊相關股，包括Lumentum（LITE）、Coherent（COHR），較穩陣之選則是康寧（Corning，GLW）。另外，黃國英繼續看好美國金融科技公司，包括券商羅賓漢（HOOD）、SoFi（SOFI）及盈透證券（IBKR）。

