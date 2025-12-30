Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

壁仞科技傳獲47.6萬散戶「入飛」 料成今年最多人認購新股

更新時間：09:39 2025-12-30 HKT
發佈時間：09:39 2025-12-30 HKT

內地圖形處理器（GPU）初創公司壁仞科技（6082）昨日截止招股，市傳吸引47.6萬個散戶「入飛」，共涉資5,796億元，超購2,363倍，有機會超越共接獲逾38.68萬人認購的聚水潭（6687），成為年初至今最多人認購的新股，將於明年1月2日掛牌。

越南電動的士營運商GSM傳來港上市

另一方面，再有東南亞公司考慮來港上市。據路透報道，越南最大上市公司Vingroup旗下、越南電動的士營運商GSM（Green and Smart Mobility）計劃在港上市；若事成，將會是本地首個來自越南的新股。該股目標集資至少2億美元，尋求20億至30億美元的估值，而估值有機會包括債務，可能於明年底或2027年初掛牌。

GSM於2023年創立，以Xanh SM品牌營運越南最大的全電動的士團隊，並專門使用VinFast的車輛，其業務拓展至老撾、印尼和菲律賓，並正探索進入印度市場。

