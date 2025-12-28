Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米副董事長林斌計劃減持不超過20億美元小米股份 籌集資金成立投資基金公司

股市
更新時間：19:59 2025-12-28 HKT
發佈時間：19:59 2025-12-28 HKT

小米（1810）公布，接獲公司聯合創始人、執行董事、副董事長林斌通知的減持不超過20億美元，約155億港元股份計劃。林斌減持股份所得款項主要用於成立投資基金公司。

明年12月起，每12個月出售5億美元股份

小米表示，林斌計劃自2026年12月開始，在符合相關法律法規以及聯交所證券上市規則相關要求的前提下，每12個月出售金額不超過5億美元，相當於38億港元的公司B類普通股，累計出售總金額不超過20億美元的公司B類普通股。

小米強調，林斌對集團業務前景充滿信心並將長期服務於集團。

