Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

ASMPT獲15台熱壓鍵合設備訂單 股價曾升逾4%

股市
更新時間：14:59 2025-12-22 HKT
發佈時間：14:59 2025-12-22 HKT

ASMPT（522）今日（22日）宣布，獲得15台晶片到基板（Chip to substrate）熱壓鍵合（thermo compression bonding，TCB）設備的訂單，而下單的是一家領先晶片代工廠的主要外判半導體封裝與測試（OSAT）合作夥伴，將用於尖端人工智慧計算晶片。該股今早一度升逾4%，高見77.8元，暫報77.15元，續升3.8%。

集團行政總裁黃梓達表示，贏得這些重複訂單凸顯了客戶對ASMPT作為其首選技術和生產合作夥伴的信任，而這種信任是建立在ASMPT提供經生產驗證的解決方案的能力之上。

另一方面，有內媒報道指SK海力士已向新加坡ASMPT公司訂購了一批新的熱壓鍵合機，以支持HBM4的生產。據悉，SK海力士上月向ASMPT訂購了7組TC鍵結系統，每套系統配備兩個鍵合頭，每套系統單價約40億韓元，合同總金額估計約300億韓元（約1.5億人民幣）。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲前《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
5小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
6小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
23小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
01:28
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
3小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
2025-12-21 14:22 HKT
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
2025-12-21 14:16 HKT
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
台北隨機傷人案︱余家昶捨身阻張文行凶喪命 30年好友：他11年前說話一語成讖
兩岸熱話
5小時前
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另辟蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因
屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另辟蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
寶蓮禪寺第八代住持凈因大和尚圓寂 享年62歲
社會
2小時前