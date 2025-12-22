恒指高開105點 神華千億併購升逾1% 4隻新股首掛 3隻大幅潛水｜港股開市

臨近聖誕佳節，港股本周僅有2.5個交易日，周三平安夜只有半日市，周四和周五全日休市，有分析預計港股本周將會淡靜，恒指於25500至26500點上落，但「出行股」有機會落鑊炒上。另一方面，新股相當熱鬧，今日有4隻新股齊登場掛牌，明日（23日）則有6隻新股同日截飛。美股周三亦只有半日市，周四休市；內地則如常交易。本報統計過去3年的聖誕周，恒指錄得兩升一跌，2022年及2024年分別累計升0.01%和1.9%；2023年則跌2.7%。

恒指今早高開105點，報25795點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.48%；騰訊（700）升0.98%；美團（3690）升1.46%；京東（9618）升0.09%；惟小米（1810）跌0.4%。

中國神華購母企資產涉1336億

個股消息中，中國神華（1088）宣布資產重組，擬透過發行A股及支付現金方式，收購控股股東國家能源集團及其子公司西部能源旗下12家標的公司，交易總對價近1,336億元人民幣，30%將透過發行對價股支付，餘額70%以現金結算。同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行A股股份募集資金不超過200億人民幣。該股開市報40.28元，升1.5%。

華芢生物超購790倍

新股市場方面，4隻新股首日掛牌，有3隻大幅「潛水」。其中華芢生物（2396）公開發售錄約790倍超購，一手中籤率2.5%，國際發售超購5倍，該股開市報33.8元，跌11.5%。

印象大紅袍超購3396倍

印象大紅袍（2695）公開發售錄約3,396倍超購，一手中籤率0.8%，國際發售錄得0.91倍超購，開市報3.26元，跌逾9%。

此外，明基醫院（2581）公開發售錄逾5倍超購，一手中籤率50.01%，國際發售錄得0.28倍超購，開市報6.5元，跌30%。希迪智駕（3881）公開發售錄21.5倍超購，一手中籤率50%，國際發售超購1.1倍，開市報227元，無起跌。

伍禮賢料恒指25500至26500上落

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，由於上周五港股ADR指數有升幅，預計今日港股會溫和上升，但整體本周將延續上周的淡靜情況，即成交及波幅低，料恒指於25500至26500點上落。同時，出行股或有炒作，尤其看好中資航空股，料受惠定單量因元旦假期而上漲、油價向下及人民幣走強。他又提及，美國周二公布第3季國內生產總值（GDP），備受投資者關注，以了解美國經濟情況。