亞洲最強露露檸檬？｜阮子曦

今篇文章小弟想同大家探討一下剛剛發佈業績的露露檸檬（LULU)最近的業務發展，尤記得個多月前，筆者在此專欄有提及一篇關於公司前創辦人的控訴報道，究竟現時的情況進展成怎麼樣？簡單而言，市場對是次業績的表現相當受落，特別是海外以及中國市場明顯復甦，業績表現亦優於市場預期，令股價從低位慢慢反彈。

LULU股價年初至今腰斬

但面對過往一年公司業績每況愈下的情況以及董事局的壓力，公司已宣布執行官Calvin McDonald 將於明年1月後離任，事實上，LULU股價年初至今已錄得腰斬的情況（-51.1%），管理層一次又一次調低全年的業績預測，不禁令市場懷疑品牌的定位，難以抵禦環球消費降級，以及來自新進品牌ALO Yoga以及 Vuori等競爭。

兵來將擋，面對日漸劇烈的競爭環境，管理層亦嘗試從兩方面着手，一方面露露檸檬的分店網絡擴大在亞洲市場的覆蓋，最新業績亦顯示洲區域的同店銷售增長獲得高達18%，整體銷售更增長33%。此外，管理層亦從產品範疇着手，從過往專注運動專業的瑜伽服裝，相繼推出運動鞋，運動服裝甚至休閒服裝，嘗試從多元化的產品種類滲透市場份額，從剛剛發佈的業績顯示這些措施是起了初步的作用，紓緩了公司整體銷售增長壓力。

但是筆者所擔心的是，露露檸檬藥，想回到以往高增長的時代，即所謂大家印象中「全球最強瑜伽服」的品牌定位，現時有兩大難題並不是公司能夠完全控制的，一是特朗普的關稅或多或少一定會影響公司的盈利狀況，另一問題則是公司主要的營運收入是賴以於美國單一市場，疲弱的消費環境迫令公司加大折扣以維持庫存健康的狀況，影響營收及盈利能力。

分析營運動力需潮流觸覺

筆者過往一向強調這些品牌運動服的股價走勢以及營運趨勢，大家需要有一些對潮流的觸覺，用以去分析品牌的營運動力 (Brand Momentum)，以品牌形象而言，先前首席設計師離開，以及前創辦人的控訴，LULU現時的品牌情況必定處於一個低谷的狀態，今次業績雖然給予市場有一點驚喜，但是距離大家投資者投以信心的一票，似乎仍有點距離，不需心急「撈底」。

阮子曦