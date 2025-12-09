道指早段升逾百點 納指跌0.3% 巴克萊：議息後聲明或加鷹派措辭

美股三大指數在美聯儲議息會議前夕走勢個別發展，延遲發佈的9月職位空缺與勞動力流動調查（JOLTS）亦即將公布，市場觀望情緒濃厚。

道指報47842點，升103點；標指報6842點，跌4點；納指報23461點，跌84點或0.3%。

美國總統特朗普批准輝達（NVDA）向中國批准的客戶銷售其H200 GPU，NVDA跌0.8%；甲骨文 （ORCL） 將發佈業績，跌0.1%；歐盟委員會正式對Alphabet旗下Google展開反壟斷調查，Google跌0.3%。

巴克萊：料會後聲明將加入鷹派措辭

巴克萊預期，美聯儲將於本周議息會議上將政策利率降至介乎3.5%至3.75%，降息幅度為25個基點，並相信會後聲明將加入鷹派措辭，暗示明年1月將暫緩降息。

該行認為，新的經濟預測摘要可能顯示經濟預測變化不大，最新利率點陣圖預料將反映2026年及2027年會各降息一次，每次25個基點，2028年則維持不變，預計長期利率中值預測將保持在3%。

