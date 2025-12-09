Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

道指早段升逾百點 納指跌0.3% 巴克萊：議息後聲明或加鷹派措辭

股市
更新時間：22:41 2025-12-09 HKT
發佈時間：22:41 2025-12-09 HKT

美股三大指數在美聯儲議息會議前夕走勢個別發展，延遲發佈的9月職位空缺與勞動力流動調查（JOLTS）亦即將公布，市場觀望情緒濃厚。

道指報47842點，升103點；標指報6842點，跌4點；納指報23461點，跌84點或0.3%。

美國總統特朗普批准輝達（NVDA）向中國批准的客戶銷售其H200 GPU，NVDA跌0.8%；甲骨文 （ORCL） 將發佈業績，跌0.1%；歐盟委員會正式對Alphabet旗下Google展開反壟斷調查，Google跌0.3%。

巴克萊：料會後聲明將加入鷹派措辭

巴克萊預期，美聯儲將於本周議息會議上將政策利率降至介乎3.5%至3.75%，降息幅度為25個基點，並相信會後聲明將加入鷹派措辭，暗示明年1月將暫緩降息。

該行認為，新的經濟預測摘要可能顯示經濟預測變化不大，最新利率點陣圖預料將反映2026年及2027年會各降息一次，每次25個基點，2028年則維持不變，預計長期利率中值預測將保持在3%。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
02:31
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
5小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
6小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
8小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
5小時前
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
65歲三屆影后做媽媽！貼手抱「女兒」照罕露柔情一面 年紀大望有人陪伴得到平靜和快樂
影視圈
3小時前
印尼雅加達一楝7層樓宇周二發生大火，消息指最少20人死亡。美聯社
00:26
印尼雅加達大火增至最少22人死 疑無人機電池爆炸肇禍︱多圖
即時國際
2小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
邦妮曾宣稱12小時內達成「千人斬」。
OnlyFans「千人斬」女網紅印尼峇里島被捕 涉違法拍色情片 面臨最高15年監禁
即時國際
10小時前
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
深圳山姆購熱賣麻薯驚現活老鼠 官方：商品取貨點周邊蟲害侵入
即時中國
2小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
14小時前