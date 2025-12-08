納交所擬增中概股上市門檻 要求集資最少近2億 一項隱性要求恐難達標

美國納斯達克交易所擬修訂上市要求，要求申請上市的中國企業集資門檻最少達2,500萬美元（約1.95億港元），惟該建議仍有待美國證交會（SEC）審批，未知何時落實。有本地證券行高層指出，雖然有意赴美上市的中港企業憂慮能否達該新修訂的上市要求，但由於納交所上市門檻較低、投資回報率高、財務規範要求較彈性，以及需時亦較短，故未有放棄並繼續推進上市計劃。有會計師則估計，應該有一部分公司未能符合該要求而放棄赴美上市。

發行人需獲美國投資者認可

周大福控股旗下互聯網券商盈立證券（uSMART）每年會進行約20隻美股新股分銷，該公司董事總經理黃鍵文表示，現時該公司的中國和香港企業客戶，憂慮能否在美國上市集資2,500萬美元。當中，難在其有美國投資者佔比等隱性要求，換言之，發行人要獲得美國投資者的認可。

他指出，如果美國投資者佔比要求與現時相若，個人認為「還是可以做」，而該公司的客戶會繼續嘗試在美國掛牌，因為投資回報率較高，投入約100萬至200萬美元（約780萬至1,560萬港元）的上市費用，可以集資約數百萬至數千萬美元，而香港GEM板上市費用約3,000萬元，加上即使未能掛牌，公司整個架構和合規性更加完善。

美財務規範性要求仍較港高

撇除中證監審批時間，中企在美上市需時約6至9個月，香港需時12至18個月，因為現時本地排隊上市的公司太多。對於有本地雞煲和火鍋餐廳赴美國上市，他認為這些公司已符合美國上市要求，若在港上市的差別為本地財務規範性要求較高，美國較為彈性，更透露有馬來西亞雞煲店亦有意赴美上市。

至於美國投資者現時對中概股有否興趣？他表示主要視乎這些公司是否真的「賺錢」，看重投資回報，坦言美國投資者在疫後更加關注亞洲公司的財務真實性。同時，投資者偏好高增長行業，如與人工智能（AI）和加密貨幣相關。他提及，公司看好美國為全球資本集中的市場，加上納交所本身是上市公司，是盈利機構，仍會鼓勵全球公司在納交所上市。雖然中美關係會影響中概股上市，但長線而言，美國會一直調整標準，「但不會完全㩒住」。

部份中小企或需放棄美上市

德勤中國華南區主管合夥人歐振興預計，若納交所新規例獲批後，應有部分擬赴美上市的公司因未能符合集資2,500萬美元的要求而放棄上市計劃，而四大會計師行一向少做小型美股新股。

其中德勤今年首3季度，有25間內地和32間香港公司赴美上市，共有57間，按年升54%；集資額10.5億美元，按年升26%，但平均融資額跌18%至1,842.1萬美元。他解釋，香港股票整體估值不差及股市暢旺，若在港沒有同類公司估值可參考，以及未符合香港主板上市要求，中企才會考慮去美國上市，又指「本地GEM板表現一般，小型公司不如去美國上」。雖然美股估值高，但港股估值可比性較高，市場環境對中企和港企更友善。

