煤氣孵化怡斯萊據報棄英來港申上市 集資最多78億

股市
更新時間：21:15 2025-12-05 HKT
發佈時間：21:15 2025-12-05 HKT

中華煤氣（003）孵化的可再生燃料生產商怡斯萊（EcoCeres），據報選擇到香港作為上市地，而放棄遠赴英國，最快明年下半年上市。早前市傳集資額5億至10億美元（約39億至78億港元）。

EcoCeresE：不回應傳聞

coCeres回應報道指，根據公司政策，不會對潛在的市場交易發表評論，包括任何上市計劃或上市地點傳聞。

研在港掛牌後 尋第二上市

彭博引述消息人士報道，EcoCeres近期已跟港交所接洽，探討在港上市的可行性。報道又指，怡斯萊有可能先在香港主要上市，再尋找第二上市。

彭博今年初曾報道，EcoCeres考慮在歐洲的交易所上市，倫敦是替代方案之一，仍當時並未排除到香港上市的可能性

SAF全球市佔率兩成

怡斯萊由中華煤氣孵化並作為戰略股東，採用自主專利技術，生產可持續航空燃料（SAF）、氫化植物油（HVO）和纖維素乙醇。去年全年SAF產量達到約18萬噸，佔全球SAF市場份額約20%，今年位於馬來西亞的新廠房投成後，年產能穀過40萬噸。

