港股年底前難走出悶局｜古天后

12月5日，大致天晴，日間乾燥，日夜溫差較大。美股隔晚反覆，三大指數個別發展，道指收報47850，小幅回吐31點或0.07%；標指升7點或0.11%，報6857；納指倒升51點或0.22%，報23505。近日二三線股份回暖，不少中小型科技股熱炒，小型股指數羅素2000升0.71%，報2529，創收市歷史新高。

Meta傳大舉削減開支，有消息指行政總裁朱克伯格要求「元宇宙」(Metaverse)部門明年預算狂減三成，包括最快1月展開裁員行動。每次美股有裁員削開支消息傳出，相關股份股價必上升，今次Meta亦唔例外，股價早段曾抽升5.7%，收市則維持3.4%升幅。裁員減開支消失蓋過歐盟指控消息，歐盟發言人指Meta旗下WhatsApp嘅人工智能(AI)功能可能損害競爭，Meta面臨全面反壟斷調查，不過Meta股價照升可也。若然之前喺600美元有撈貨嘅短炒貨，現價升咗一成有多，短炒嘅考慮食糊，買返份聖誕禮物都唔錯。其他重磅股中，Nvidia股價反彈2.1%，Netflix則跌0.7%，蘋果跟亞馬遜則回吐超過1%。睇返Nvidia近日走勢，似乎較為遜色，面對Google晶片競爭，加上H200晶片於中國市場銷售前景未明朗，估計其股價或只能作區間上落，或於170至200元之間上落，短炒可留意於此區間內操作。

隔晚公布嘅就業數據未如預期般惡劣，美國10年期債息曾增5.6個基點，至4.114厘，對息口較敏感的2年期債息漲4.53個基點，至3.5288厘。Oxford Economics經濟師指出，申領失業救濟人數喺感恩節期間波幅往往較大，因此毋須太過重視單一周數字。換句話講，聯儲局本月減息機會仍大，但1月減息與否，則要視乎經濟數據變化，暫時仍存唔少變數。美滙指數一度升0.23%至99.08；日本加息預期升溫，日圓漲0.48%至154.51兌每美元。比特幣曾回吐3.3%，至90982美元。

短線續收集機械人相關股

港股昨日反覆，恒指高開43點，一度倒跌111點，見25649，但午後止跌回升，曾倒升230點見25990，可惜受制26000關，收市報收25953，升175點，成交額只有1793億元。港股暫時未能走出悶局，本周一直窄幅上落，暫時於幾條移動平均線之間穿梭，留意大市自11月18日裂口低開後，已多過交易日處於20日線及50日線下方，走勢上偏弱，成交金額亦較之前減少，反映投資者接近年結取態保守，加上今年獲利甚豐，選擇持盈保泰亦合情合理，機構投資者亦唔需要進行任何粉飾櫥窗，估計大市悶局將延續至年底。買賣兩閒下，大市向上動力不足，難見突破；同時沽壓亦有限，短期亦唔見得會大幅向下調整。短期恒指於26200-26500阻力仍大，至於下方25000-25200有不俗支持，暫時或於1000至1500點之間上落，待明年開局基金再作配置，方有更明確方向。資金暫於不同塊板之間輪動，短線繼續收集機械人相關股份，個股可留意半新股均勝電子(699)，目前仍於招股價之下，現價收集以15元作防守，待股價重返20-22元水平。至於今日恒指下方料25700-25800水平有支持，上方26000-26100見阻力，大市料繼續窄幅上落，周末前夕維持悶局。

古天后