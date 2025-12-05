恒指倒升149點 百度飆8% 江銅大升6% 專家：基金提前收爐欠動力｜港股收市

恒指低開高走，時隔兩日收市企穩兩萬六關口，收報26085點，升149點，大市成交額2104億元，為近3日首次回升至2000億元。一周計，恒指累升226點或0.9%，連升兩周。

三大指數連升兩日，恒指低開102點，早段跌幅擴大至177點，低見25758點；不過在科技股拗腰轉升下，恒指重上兩萬六關口，高見26131點，升196點，終收報26085點，升149點。國指收報9198點，升91點。科指收報5662點，升47點。

恒指全周升226點

一周計，恒指累升226點或0.9%；國指累升68點或0.8%；科指累升63點或1.1%，三大指數連升2周。紫金礦業（2899）、中國宏橋（1378）和舜宇光學科技（2382）為表現最標青的藍籌股，分別累漲12.1%、9.3%和8%。申洲國際（2313）、領展（823）和美團（3690）為表現最差的藍籌股，分別跌6.9%、5.1%和3.4%。

紫金漲4%

LME期銅突破歷史高位，有色金屬股造好，江西銅業（358）收報36.1元，升6.1%；中國鋁業（2600）報11.7元，升5.4%；洛陽鉬業（3993）報19元，升4.9%；紫金礦業報34.4元，升3.6%。

小米升2%美團揚1%

科技股反彈，傳百度（9888）旗下人工智能（AI）晶片業務昆侖芯擬在港上市，刺激百度抽升最多7.8%，終收報121.6元，升5%，為表現最好的科指成份股。內媒《XiaomiTime》報道，小米（1810）三摺手機「MIX Trifold」有望明年第三季發布，與華為和三星競爭。小米收報42.78元，升1.9%；美團報99.05元，揚1%；京東（9618）報117元，升0.8%；阿里巴巴（9988）報155元，升0.4%。不過，騰訊（700）報610元，跌0.3%。

藍籌股方面，中國平安（2318）收報60.45元，升6.7%，為表現最好的恒指和國指成份股；申洲國際收報64.5元，跌3.4%，為表現最差的恒指和國指成份股。滙控（005）報111元，跌0.4%，止步連升7日。

黃德几：上試26300或有阻力

uSMART盈立證券研究部執行董事黃德几表示，市場普遍預期美國聯儲局將於12月減息，傳聞中的下任聯儲局主席是鴿派，利好全球市場金融氣氛，而美國債息止跌回穩，加上內地近期經濟數據參差，令市場憧憬內地出招救市，以及內地調整保險公司相關業務風險因子，利好中資保險股業務，均刺激港股反彈。

黃德几續指，市場逐漸消化減息因素，中美間存在的晶片、農產品採購等議題未完全解決，而今年以來港股累計升幅大，不少基金經理已提前收爐，預期短期內港股仍處於窄幅波動狀態，雖有輕微回升，但未形成明顯趨勢，料恒指上試26300點暫有阻力。

———

港股在25800點水平徘徊，恒指今早低開102點，最多跌177點，臨近中午跌幅曾收窄至30點。中午收報25872點，跌63點或0.25%，成交額816.59億元。

美團、京東及淘寶閃購執行外賣平台要求

科指中午收報5604點，跌11點或0.2%。科網股個別發展，騰訊（700）跌0.81%；阿里巴巴（9988）跌0.32%；美團（3690）跌0.91%；京東（9618）升0.17%。美團、京東及淘寶閃購均表示自願執行市監總局《外賣平台服務管理基本要求》。小米（1810）及百度（9888）分別逆市升1.47%及升1.12%。

國際銅價屢創新高，資源股造好，江西銅（358）升5.35%；中國鋁業（2600）升4.32%；洛陽鉬業（3993）升3.36%；紫金礦業（2899）升2.34%，同系紫金黃金國際（2259）升1.24%；中國宏橋（1378）升1.33%。

平保（2318）升2.73%，為最好表現藍籌，同業中國太平（966）升2.11%；太保（2601）升0.63%；國壽（2628）升0.29%。

申洲遭花旗削盈利預測 半日跌4%

申洲國際（2313）遭花旗下調盈利預測，目標價由95元降至94元，維持「買入」評級，申洲半日跌4.12%。

遇見小面（2408）及天域半導體（2658）今日掛牌。遇見小面中午收報5.12元，較招股價7.04元低27.2%。天域半導體報43.52元，較招股價58元低24.96%。

———

0930：美股三大指數周四收市靠穩，標指及納指三連升，標指收升7點或0.11%，報6857點。納指收升51點或0.22%，報23505點。道指則收跌31點或0.07%，報47850點。反映中國概念股表現的金龍指數升0.39%，報7731點。

Meta據報大幅削減「元宇宙」項目的預算達30%，包括明年1月開始對該部門裁員，收升3.43%。英偉達漲2.16%，Tesla漲1.73%，微軟漲0.65%，Alphabet則收跌0.63%，蘋果跌1.29%，亞馬遜跌1.41%。

哈塞特料儲局本月會議減息

美國勞工部公布，截至11月29日的一星期，首次申請失業救濟人數為19.1萬人，低於預期的22萬人，按周減少2.7萬人。盛傳是下任聯儲局主席大熱、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，聯儲局下次會議可能會減息，預計將減息0.25厘。

港股方面，恒指低開102點，開報25833點。科網股普遍下跌，騰訊（700）跌1.14%；阿里巴巴（9988）跌0.77%；美團（3690）跌0.51%；小米（1810）跌0.66%；京東（9618）則跌0.94%。

遇見小面（2408）及天域半導體（2658）今日掛牌，雙雙潛水。遇見小面開報5元，較招股價7.04元低28.9%。天域半導體開報38元，較招股價58元低34.48%。

北水動向方面，昨日淨買入港股14.8億港元。盈富基金（2800）、藥明生物（2269）、小米（1810）分別獲淨買入26.06億港元、3.16億港元、2.32億港元；騰訊（700）、中芯（981）、快手（1024）分別遭淨賣出13.46億港元、4.58億港元、9,372萬港元。