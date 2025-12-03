Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國11月小非農意外大減3.2萬個 道指初段跌100點 微軟跌2%

更新時間：22:33 2025-12-03 HKT
發佈時間：22:33 2025-12-03 HKT

美國11月「小非農」數據意外大幅減少，美股早段受壓，道指跌逾100點。

道指初段報47371點，跌103點；標指報6811點，跌18點；納指報23292點，跌121點或0.5%。

微軟（MSFT）跌逾2%；Nvidia（NVDA）亦跌1%。特斯拉（TSLA）則上升逾1%。

小非農預期增1萬職位遭逆轉

美國人力資源服務公司ADP數據顯示，11月私人企業職位減少3.2萬個，與市場預期的增加1萬個背道而馳，而前值亦上修至4.7萬個，意味11月就業市場急遇冷，當中小型企業成流失重災區。

專家：數據除掃疑慮 本月勢減0.25厘

BMO資本市場固定收益策略董事總經理Ian Lyngen指出，小非農數據進一步鞏固本月減息0.25厘的信心，除掃市場疑慮，並有機會促成溫和減息。

瑞士隆奧投資管理宏觀和多元資產投資組合主管Florian Ielpo，就業數據通常有波動，但減少3.2萬個職位訊息明確，美國的勞動市場增長再次出現停滯跡象。

