減息情緒略升溫 料對股市帶來支持｜古天后

12月3日，大致多雲，早上有一兩陣雨，午後氣溫逐步下降，晚上氣溫將低於20度。美股周二回穩，三大指數回升，道指收市報47474，升185點或0.39%；標指升16點或0.25%，報6829；納指升137點或0.59%，報23413。重磅股中，Nvidia股價曾升3.2%，收市升幅則收窄至0.9%；蘋果公司及Alphabet分別回升1.1%和0.3%。波音公司財務總監唱好會扭轉今年燒錢狀況，明年將錄得數以十億美元計現金流，刺激股價急升10.2%，為表現最強道指成份股。

經合組織：環球經濟意外表現強韌

經合組織（OECD）報告指出，雖然美國實施關稅措施，但環球經濟今年出乎意料表現強韌。經合組織表示，環球經濟今年受惠於強勁嘅AI投資，並得到貨幣及財政政策支持，該組織6月曾警告美國經濟今年增長只有1.6%，到9月調高至1.8%，如今再上調至2%。經合組織仍預料全球經濟增長將由今年估計3.2%，放緩到明年2.9%，反映關稅影響全面浮現，導致價格上漲，以及家庭消費和商業投資增長放慢。美國及歐元區明年增長料分別放慢至1.7%及1.2%，但均較9月預測上調0.2個百分點；中國增長預測料由今年5%減速至4.4%，與9月估計一致。

22V Research首席市場策略員Dennis Debusschere指出，消費開支增加及人工智能（AI）投資將推動企業生產力，帶動盈利及股價向上，因此目前沽空美股十分危險，除非有信心經濟將會轉弱及AI投資前景出現重大逆轉。

美國10年期債息一度上揚2.71個基點，至4.1136厘，其後溫和倒跌；對息口較敏感的兩年期債息反覆曾挫3.1個基點至3.51厘。美國銀行跟隨其他大行再次轉軚，估計聯儲局下周將減息0.25厘，理由係美國9月失業率急升，以及紐約聯儲銀行總裁John Williams發表支持減息的言論。

減息預期升溫，資金避險情緒同時降溫，加密貨幣「一哥」比特幣反彈超過7%，一度升至92,296美元。日本央行行長植田和男日前暗示本月可能加息後，日本財務大臣片山皋月昨日未有表態反對，稱貨幣政策實際操作原則上應由央行決定，日圓跌0.46%至最低156.19兌每美元，兌港元重返5算之上。

港股向上突破再創新高機會唔大

港股昨日繼續區間上落，恒生指數高開155點後，一度升230點至26264高位，可惜20日線（26162）及50日線（26228）無法企穩，升勢回順後更一度倒跌61點，見26095低位，收市則回升61點，報收26095，成交額則只有1,782億元，交投持續淡靜。估計12月港股將繼續區間上落，於25000至25700橫行區間，向上突破再創新高機會唔大，主要係減息利好因素已反映，而內地於年底亦未見得會有新刺激經濟政策公布，加上年結將至，投資者較為保守，入場資金有限，買賣兩閒之下，大市欠缺上升動力，但大跌條件亦欠奉。

短線大市愈接近二萬七水平、阻力愈大，下方則留意10日線（25835）及100日線（25772）能否守穩，失守則往25500成交密集區尋找支持，日線保力加通道底部約25300料有不俗支持。