恒指低開114點 新股樂摩科技首掛升62% 金岩高嶺新材漲近3成｜港股開市

美國總統特朗普周二出席白宮內閣會議時表示，將於明年初公佈新任聯儲局主席，並在一場活動上暗示有關人選為哈塞特，符合市場預期。消息刺激聯儲局減息預期升溫，美國10年期債息最新回落至4.085厘，美滙指數亦跌至99.26水平。

比特幣重上9.1萬美元

美股三大指數周二向好，道指收市升185點或0.39%，報47474點；標指升16點或0.25%，報6829點；納指升137點或0.59%，報23413點。反映中概股走勢的金龍指數，則跌0.65%至7808點。此外，比特幣價格大幅回升，重上9萬美元關口，最新報91,541美元。

焦點股中，亞馬遜（AMZN）宣佈新一代自研AI芯片Trainium3正式上市，為該公司首款3nm製程芯片，較上一代計算性能最高提升4.4倍、能效提升4倍，記憶體頻寬亦提升近4倍，可讓AI開發速度更快，同時大幅降低營運成本。該股周二收報234.42美元，升0.23%。

港股方面，恒指今早低開114點，報25980點。科網股普遍弱勢，阿里（9988）跌0.8%；騰訊（700）跌0.2%；美團（3690）無起跌；小米（1810）亦無起跌。至於京東（9618）分拆的京東工業（7618）將於今日招股，股價開市跌0.3％。

樂摩科技公開發售超購7323倍

其他新股方面，樂摩科技 （2539）公開發售超購約7,323倍，一手中籤率0.8%，國際配售則超購5.78倍，今早開市報64.8元，升62%。

另一新股金岩高嶺新材（2693）公開發售超購約6,875倍，一手中籤率0.03%，國際配售則超購1.01倍，今早開市報9.3元，升27%。

龍蟠科技簽長期採購協議

個股消息中，龍蟠科技（2465）公布，控股孫公司鋰源亞太與Sunwoda Automotive Energy Technology (Thailand）Co., Ltd.簽署長期採購協議，預計2026年至2030年期間向Sunwoda銷售10.68萬噸磷酸鐵鋰正極材料，合同總銷售金額料約45至55億人民幣。該股開市報15.81元，升逾7%。

北水動向方面，昨日淨買入港股41.01億元，美團（3690）、小米（1810）及阿里（9988）分別獲淨買入5.92億元、3.8億元及3.57億元；而騰訊（700）、中芯（981）及國壽（2628）則分別遭淨賣出3.81億元、7,627萬元及1,642萬元。

