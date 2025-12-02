中概股回流關鍵在「市場意願」 業界倡擴大港股通增吸引力

港交所不斷改善上市機制，確保其具備競爭力與時並進，為吸引更多海外企業來港第二上市，以及推動中概股優先選擇香港作為回歸地，港交所與證監會正研究改善「同股不同權」（WVR）上市機制，預計於今年底前展開市場諮詢。然而有分析指，吸引中概股回流的核心障礙在於「市場意願不對等」，建議除了改善上市制度外，應擴大港股通覆蓋範圍，進一步提升香港作為中概股回歸首選地的吸引力。

高盛：27隻符條件中概股未回流

隨着近日小馬智行（800）與文遠知行（2026）等中概股相繼回港上市，截至今年11月13日，已有39隻中概股以雙重主要上市或第二上市方式登陸港股，其中26隻為雙重主要上市，13隻為第二上市，反映香港正逐步成為中概股應對國際監管風險的「避風港」。早前大行高盛進一步預測，目前仍有27隻符合條件的中概股尚未在港上市，總市值約1,840億美元，其中拼多多市值超過千億美元，佔比超過一半。

香港保薦人主管協會創會會長鄧澔暐指出，目前中概股回流的關鍵問題在於「市場意願不對等」，即儘管香港積極吸引中概股回流，但企業回歸意願相對不足，原因包括中美關係趨緩，中概股在美交易逐步恢復正常，回流迫切性降低；此外美股市場流動性高、交易成本較低，而且港股通目前未涵蓋僅在港第二上市的股票，限制了內地資金參與。

第二上市股份 未允北水參與

自2018年引入同股不同權上市制度，容許同股不同權架構的新興及創新企業和未有收入或盈利的生物科技公司在香港上市，此前有內地媒體報道指出，在美上市的中概股多為中小市值公司。鄧澔暐表示，若希望進一步推動中概股以香港為首選回歸地，現行制度中關於市值要求及創新產業定義等門檻，仍構成一定阻礙。他建議，可考慮適度放寬相關條件，並擴大港股通範圍至來港作第二上市的中概股，以增強吸引力。

但鄧澔暐也強調，不應無差別放寬標準，以免「妖股」利用規則漏洞，增加港股市場風險。鄧澔暐說，在放寬門檻的同時，應設立多元化的篩選標準，除市值與成交額外，可綜合考量企業盈利能力、行業地位、銷售表現，並引入行業前景評估等主觀因素，以確保上市企業質量。他預期，若制度改善得當，香港新股數量有望提升20%至30%。

港交所回應同股不同權機制改善進度查詢時指，同股不同權機制在2018年推出時比較嚴謹，市場在這些年間經歷重大發展和演變，投資者及企業需求也在轉變，港交所對於重新審視相關規則持開放態度，將研究如何作出適切調整。證監會主席黃天祐則曾說，改善同股不同權制度的核心原則，是確保小股東權益不受侵害。

