點解輸錢心情冇轉差｜唐牛

股市
更新時間：06:00 2025-11-24 HKT
發佈時間：06:00 2025-11-24 HKT

如無意外，11月應該係本欄今年輸錢最多嘅一個月（幅度同金額計都係）。港股跌、美股跌、日股跌、Bitcoin跌、黃金跌，我自問冇能力在高位走貨然後all cash，所以捱價乃必然的事。

不過，雖然11月要輸錢，但心情其實未有變得特別差，反而要多謝自己超前部署。無他，本欄早於9月時已講明採取角球旗戰術，即今年回報已十分滿意，正等待年結來臨，所以倉位上已轉為輕倉，只保留核心持倉，手痕短炒亦只是雞仔注，目標就是要保住利潤。

所以11月的回撤，其實是在預期之內（甚至較預期好）。如果畀着以前貪勝不知輸的時間，高位唔肯食糊之餘，仲要加注博大茶飯，呢一刻肯定輸番大部份利潤，真係喊都無謂。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本欄逢周一、三刊出

↓即睇減息部署↓

