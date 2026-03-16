星級大搜查丨藝人爆笑口誤大揭秘 宣萱捉姦對白變有味笑話 TVB女星因「交配」論嚇到飆汗

藝人於鏡頭前口齒伶俐、對答如流，但其實他們也和普通人一樣，總有「食螺絲」或詞不達意的時候。一時口快，輕則鬧出笑話，重則可能得罪人而不自知。最新一集《星級大搜查》便找來多位明星大方分享自己因講錯說話而陷入的尷尬窘境，當中不少「案例」更令人捧腹大笑。

宣萱國語出事鬧鹹濕笑話

宣萱（Jessica）分享早年在內地拍劇時，拍攝一場捉姦在床的戲份，本應怒火中燒，一揭開被子就怒罵對方「你真係好大膽呀！」。但由於國語不靈光，宣萱竟用盡洪荒之力大喊：「你好大的『蛋子』！」此話一出，讓原本劍拔弩張的氣氛瞬間瓦解，「全場笑到碌咗喺度。」

另一位因口誤而「名留青史」的，非陳庭欣（Toby）莫屬。多年前在《東張西望》一句「食燈籠，玩月餅」讓她被網民笑足多年。陳庭欣笑指，在訪問中終於有機會「澄清」，她說：「但其實我細個真係咁講㗎喎，但呢個又唔係詞不達意喎，呢個我係完全明白自己嘅意思喎！」

相關閱讀：星級大搜查丨唐碧霞預測八位紅星馬年運勢 炎明熹財運旺MC慎防桃色 鍾柔美或被伴侶拖累

林秀怡因「交配」論嚇到飆汗

林秀怡自爆曾在商場主持活動，竟不慎將《女神配對計劃》說成「《女神『交配』計劃》」。她分享：「佢哋玩玩吓呢，我就唔小心講咗話，『喂，而家唔係女神交配計劃喎』咁樣，因為台下都係啲好正經嘅人物，跟住我嚇到飆晒汗。」她表示，事後受訪時仍心有餘悸，連忙向觀眾求情：「希望大家手下留情，我真係講錯㗎！」

而孔德賢的失誤則與新年禁忌有關。他憶述在主持新年節目時，指著身後的廟宇說「喺我哋『身後』呢個廟…」，完場後被當時的搭檔陳庭欣提點，「身後」二字聽起來像「身後事」，大吉利是！這個經驗讓他學會，在不同場合說話必須更加謹慎。

相關閱讀：星級大搜查｜明星「慳家開冷氣大法」逐個睇！ BabyJohn電費從未過千 專家教四招慳電大法

以笑遮醜化解尷尬

面對詞不達意的尷尬時刻，不少藝人都選擇用同一招數化解。朱鑑然坦言自己經常語無倫次，例如想食朱古力卻說成棉花糖，唯有「以笑遮醜」；楊偲泳亦有同感，表示自己說錯話時，尷尬的只有自己，解決方法也只有「以笑遮醜」。王丹妮則認為，只要大家是朋友，笑一笑就能輕鬆帶過，更表示如果真的得罪人，她會用盡方法「冧」對方，請食飯、請飲嘢樣樣齊。

此外，ERROR隊長肥仔（梁業）自爆初出道時因太心急而亂說話，被隊友封為「垃圾MC」；何啟華（阿Dee）則表示曾因溝通問題產生誤會：「可能一啲工作上同經理人嘅溝通啦，即係譬如我同佢講，我諗緊我收工要做啲咩，佢就以為我唔想去開工咁樣囉。」

你有沒有說錯話而鬧出笑話的經驗？留言跟《星級大搜查》分享吧！

相關閱讀：星級大搜查丨好運降臨有預兆？佘詩曼靠一招再爆紅 MIRROR成員揭行運指標 附馬年開運化煞錦囊