規管放債人｜群組流傳「唔借就笨」信息 有外傭借錢逾80萬 團體促當局全面禁止外傭借貸

外傭過度借貸連累僱主被滋擾問題日益嚴重，政府加強規管持牌放債人，首階段措施已於本月起實施，月入6,000元或以下人士，還款比率不可超過35%；月入6,001至1.2萬元人士，還款比率上限不可超過40%。國際家政服務業持續發展聯會會長林夏瑤今早（4日）在一電台節目透露，近來有外傭蓄意疏忽照顧兒童逼僱主解僱他，然後就會有追債人上門追債，促當局全面禁止外傭借貸。

她表示，新法例雖禁止放債人要求借款人提供貸款諮詢人，但有僱主反映，有些放債人竟要求外傭以大廈保安卡作抵押，方便之後上門追債，亦有僱主從家中閉路電視看到間中仍有陌生人按門鈴滋擾，感到很擔心。

外傭群組不斷推廣「不借就笨」信息

她更稱，有些僱主為了安全自行借錢予外傭，「少少咁借，借了20萬元」，最後卻發現外傭在外欠巨債，有些超過80萬元，認為這是不能接受。她指在新法例實施前，有些外傭群組已不斷推廣「不借就笨」、「早借早處理」等信息，令很多每月只拎取5100元工資的外傭，在外借貸幾十萬元不等。

她直指，新例設借貸上限是阻止不到外傭借，只能監管君子、阻擋不到小人，有些外傭會在網上不法貸款，促當局要全面禁止外傭借貸，以及入境處需要審批那些刻意斷約的外僱，應否可再發簽證。

黃尹華冀當局打擊無牌經營借貸

融資行業從業員協會秘書長黃尹華在同一節目更透露，因應新例出台，令借出的款項比較細，有部分專門借貸予外傭的公司，因頂不住成本的壓力，退出借貸予外傭的市場，但他形容這屬商業行為，呼籲同行要遵守政府的新規例。

他亦特別提到，網上有無牌放貸，利息遠超於政府的要求，希望當局打擊這些無牌經營份子。

記者：郭詠欣

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