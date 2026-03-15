規管放債人｜首階段8月起實施 禁要求提供「諮詢人」 許正宇指非針對家傭：是全社會的問題

中東局勢持續緊張，財經事務及庫務局局長許正宇表示，雖然局勢動盪為市場帶來不確定性，但同時亦帶來機遇。他指出，近期不少海外投資者對香港市場表達興趣，並正考慮進行更多元化的資產配置。他亦談及當局將加強規管持牌放債人一事，指有關措施並非針對家傭。

許正宇今（ 15日）在商台節目表示，任何事都有兩面，局勢變化有危亦有機，留意到最近有海外資金，因應現時情況，正考慮更多元化配置。他認為，相較區內其他地區，香港的穩定性、安全性及政策確定性顯得更為突出。據了解，近期有銀行及律師行接獲查詢，顯示部分家族辦公室或拓展財富管理業務的投資者，對香港的興趣正逐步升溫。

港交所正籌劃一系列改革措施

為配合全球局勢發展，及「東升西降」局勢變化，許正宇透露，港交所正籌劃一系列改革措施，包括降低同股不同權上市市值門檻、擴大創科企業定義門檻等。他期望透過相關金融改革，進一步擴闊上市公司的來源地及行業類別，促進市場更穩健、更多元化發展。

加強規管持牌放債人並非針對家傭

另外，政府計劃加強規管持牌放債人，首階段措施會於8月1日起實施，月入6,000元或以下人士，還款比率不可超過35%；月入6,001至1.2萬元人士，還款比率上限不可超過40%。許正宇形容新措施是「民有所呼，我有所應」。



許正宇指，月入6000元的收入門檻參考了本港家庭傭工平均月薪及食物津貼而定，而1.2萬元則參考社署在職家庭資助計劃的收入上限，強調規管借貸並非針對家庭傭工，是全社會的問題。當局有持續與相關國家總領事溝通，為外傭設有研討會，講解安全合法的借錢途經。

首階段亦會禁止放債人要求借款人提供貸款諮詢人，借款合約則會加入風險警示字句。第二階段措施明年6月1日起實施，放債人須每30天向信貸資料平台「信資通」，加強資訊流通，避免同一借款人向不同放債人借款，提供借款人的個人信貸資料，包括信貸額度及還款紀錄，估計涉及800間放債機構。



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